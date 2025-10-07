Bắt giữ kẻ hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Clip Nguyễn Thế Anh đánh người sau va chạm giao thông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) – kẻ đánh người sau va chạm giao thông.

Theo Công an, Nguyễn Thế Anh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 5/10, anh Huỳnh Tấn Nhân lái xe bán tải mang BKS: 86C – 183.31 chở Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác đi trên đường Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thế Anh khi bị tạm giữ

Khi đến đoạn đường thuộc Tổ dân phố Hợp Thành (phường Buôn Hồ) thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 47H-078.51 do anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) lái.

Cho rằng xe tải chạy tạt đầu xe mình nên Nhân xuống xe, lấy tay đập vào thùng xe tải để yêu cầu dừng lại.

Ngay sau đó, tất cả những người trên xe bán tải đều xuống xe. Những người này đi qua bên hông ghế phụ kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được.

Riêng Thế Anh đi qua bên ghế tài xế mở cửa chửi và giật điện thoại của anh S. ném mạnh xuống mặt đường, gây hư hỏng. Tiếp đó, Thế Anh tát, đấm liên tiếp 3 cái vào đầu và người anh S.

Sau khi tài xế xe tải xuống xe, Thế Anh tiếp tục đấm 2 cái vào mặt. Sau đó, cả nhóm lên xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, ở khu đông dân cư khiến ách tắc, cản trở lưu thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video đăng tải lên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu trong dư luận. Khoảng 24h cùng ngày, khi nhóm trên quay về nhà nghỉ thì bị Công an phường Buôn Hồ triệu tập làm việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.