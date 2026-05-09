Cây ATM ở Cà Mau cháy dữ dội

Khoảng 6h30 sáng 9/5, người dân lưu thông trên đường Ngô Quyền, phát hiện một cây ATM của ngân hàng chi nhánh Cà Mau bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát mạnh từ bên trong buồng ATM, kèm theo cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút. Nhiều mảng nhựa và vật liệu bên ngoài bị thiêu rụi, rơi xuống vỉa hè.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn làm cây ATM bị cháy gần như hoàn toàn, phần vỏ và các thiết bị bên trong hư hỏng nặng, chỉ còn trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.