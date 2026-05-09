Video: Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz

Khoảnh khắc lực lượng Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz. (Video: CENTCOM)

Ngày 9/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thực thi các biện pháp phong tỏa đối với 2 tàu chở dầu mang cờ Iran đang cố gắng cập cảng Iran trên Vịnh Oman.

Cụ thể, tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) vô hiệu hóa cả hai tàu chở dầu sau khi bắn chính xác vào ống khói của hai tàu, khiến chúng mất khả năng hoạt động và buộc phải dừng hành trình vào Iran.

Trước đó, ngày 6/5, quân đội Mỹ cũng ngăn chặn tàu chở dầu M/T Hasna khi con tàu này di chuyển tới cảng của Iran trên Vịnh Oman. Tiêm kích F/A-18 Super Hornet từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) vô hiệu hóa bánh lái của tàu bằng cách bắn nhiều phát đạn từ pháo 20 mm.

Theo CENTCOM, cả ba tàu hiện không còn tiếp tục hành trình tới Iran.

"Lực lượng Mỹ tại Trung Đông vẫn cam kết thực thi triệt để lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào Iran. Những binh lính được huấn luyện bài bản của chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ phi thường", Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết.

Tàu thuyền đi lại trên eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

CENTCOM cho biết lực lượng này đã chặn thêm nhiều tàu thương mại khác hoặc buộc đổi hướng để bảo đảm tuân thủ quy định phong tỏa.

Theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ngày 7/5 tuyên bố Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi mở các đợt tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của Bộ cho biết, tàu chở dầu của Iran đang di chuyển từ vùng biển gần Jask hướng tới eo biển Hormuz bị lực lượng Mỹ nhắm làm mục tiêu. Trong khi đó, một tàu khác khi tiến vào vùng biển đối diện cảng Fujairah của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công.

Iran còn cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành các đòn đánh vào nhiều địa điểm ở miền Nam nước này.