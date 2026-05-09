Ngày của Mẹ (Mother’s Day) là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh những người mẹ, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng cũng như vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình và xã hội. Đây không chỉ là ngày để những người con bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi người về giá trị của tình yêu thương, sự hy sinh và gắn kết gia đình.

Hiện nay, trên thế giới tồn tại nhiều “phiên bản” Ngày của Mẹ với thời gian tổ chức khác nhau tùy theo văn hóa và truyền thống của từng quốc gia. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm. Theo đó, Ngày của Mẹ năm 2026 sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 10/5.

Trong dịp đặc biệt này, ngoài những món quà hay bó hoa tươi thắm, nhiều người lựa chọn gửi đến mẹ những lời chúc chân thành và ý nghĩa như một cách thể hiện tình cảm sâu sắc nhất dành cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Đừng ngần ngại gửi những lời chúc ấm áp đến với người phụ nữ luôn yêu thương bạn nhất cuộc đời nhé. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Ngày của Mẹ hay và ý nghĩa nhất

1. Happy Mother's Day! Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Cảm ơn mẹ vì tất cả những hy sinh và yêu thương vô điều kiện dành cho con. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

2. Nhân Ngày của Mẹ, con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên, che chở và dạy con trưởng thành.

3. Dù con có lớn đến đâu thì trong vòng tay mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ nhỏ bé nhất. Chúc mẹ của con mãi vui vẻ và sống thật lâu bên gia đình. Happy Mother's Day!

4. Happy Mother's Day! Cảm ơn mẹ vì đã dành cả thanh xuân để chăm sóc và yêu thương gia đình. Chúc mẹ có một Ngày của Mẹ thật ấm áp và trọn vẹn.

5. Chúc mừng Ngày của Mẹ. Mẹ chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng cho con. Chúc mẹ luôn khỏe mạnh và mãi là điểm tựa bình yên của gia đình mình.

6. Chúc mẹ có một Ngày của Mẹ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn bình an bên những người thân yêu.

7. Nhân Ngày của Mẹ, con muốn gửi đến mẹ lời yêu thương chân thành nhất. Cảm ơn mẹ đã dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo vệ con bằng tất cả sự dịu dàng.

8. Trong Ngày của Mẹ, điều con mong nhất là mẹ luôn khỏe mạnh và sống thật lâu bên gia đình. Với con, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống.

9. Ngày của Mẹ là dịp đặc biệt để con nói rằng: con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã luôn âm thầm hy sinh và dành những điều tốt đẹp nhất cho con suốt bao năm qua.

10. Nhân Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn bình an, vui vẻ và có thật nhiều niềm vui mỗi ngày. Con sẽ luôn cố gắng để trở thành niềm tự hào và hạnh phúc của mẹ.

Hãy trao gửi đến mẹ qua những lời chúc Ngày của Mẹ ý nghĩa và tràn ngập yêu thương để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Ngày của Mẹ ngắn gọn, sâu sắc

1. Chúc mừng Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh và bình an.

2. Chúc mừng Ngày của Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con vô điều kiện.

3. Ngày của Mẹ, con chỉ mong mẹ luôn bình an và vui vẻ mỗi ngày.

4. Nhân Ngày của Mẹ, con yêu mẹ nhiều hơn tất cả mọi điều trên đời.

5. Ngày của Mẹ, chúc người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời con luôn mỉm cười.

6. Ngày của Mẹ, chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn ngập tràn niềm vui.

7. Nhân Ngày của Mẹ, con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều.

8. Chúc mừng Ngày của Mẹ, con yêu mẹ nhiều hơn mọi lời có thể nói.

9. Chúc mừng Ngày của Mẹ, chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

10. Chúc mừng Ngày của Mẹ, con biết ơn vì được làm con của mẹ.

Với con, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Ngày của Mẹ dành cho mẹ chồng hay nhất

1. Nhân Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi hạnh phúc bên con cháu. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và xem con như con gái trong gia đình.

2. Ngày của Mẹ năm nay, con muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành vì đã nuôi dạy anh ấy trở thành người chồng tuyệt vời của con hôm nay.

3. Nhân Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn bình an, sống vui và thật nhiều sức khỏe. Con may mắn vì có thêm một người mẹ yêu thương mình hết lòng.

4. Ngày của Mẹ là dịp để con bày tỏ lòng biết ơn với mẹ vì sự bao dung, quan tâm và tình cảm mẹ luôn dành cho con suốt thời gian qua.

5. Nhân Ngày của Mẹ, con mong mẹ luôn giữ mãi nụ cười và sự lạc quan. Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành và yêu thương gia đình nhỏ của chúng con.

6. Ngày của Mẹ năm nay, con chỉ mong mẹ thật khỏe mạnh và an yên. Với con, mẹ không chỉ là mẹ chồng mà còn là người mẹ thứ hai vô cùng đáng quý.

7. Nhân Ngày của Mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã luôn thấu hiểu, sẻ chia và dành cho con sự yêu thương chân thành như con ruột.

8.Ngày của Mẹ, con chúc mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mong mẹ luôn sống thật lâu để con cháu có thể báo đáp và yêu thương mẹ nhiều hơn.

9. Nhân Ngày của Mẹ, con biết ơn vì được trở thành một phần trong gia đình của mẹ. Chúc mẹ mãi khỏe mạnh và luôn ngập tràn tiếng cười.

10. Ngày của Mẹ là dịp đặc biệt để con gửi đến mẹ lời yêu thương và kính trọng sâu sắc nhất. Chúc mẹ luôn bình an và mãi là chỗ dựa ấm áp của đại gia đình.

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

1. Dear mom, I just want you to know how fortunate I am to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy Mother's Day! Love you, mom!

Dịch: Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã rất may mắn khi được sống hạnh phúc bên mẹ. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!

2. Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness.

Dịch: Cảm ơn vì tình yêu bất tận và sự ủng hộ không ngừng của mẹ. Con mong mẹ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

3. Thank you for making my life so special. Here’s wishing you a very special Mother's Day filled with so much love and happiness. I love you, mom! Happy Mother's Day 2026!

Dịch: Cảm ơn mẹ vì đã khiến cho cuộc đời của con thật đặc biệt. Con xin chúc mẹ có một Ngày của Mẹ đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ 2026!

4. Thank you for being such a great mom, teacher and friend. Happy Mother’s Day!

Dịch: Con cảm ơn vì mẹ là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!

5. You are an angel, you make everything more beautiful and you are the most loving mother in this world. You mean so much to me, mom. I love you! Happy Mother's Day!

Dịch: Mẹ là một thiên thần, mẹ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và mẹ là một người mẹ đáng yêu nhất trên thế giới này. Mẹ là người quan trọng nhất đối với con. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ!