Đồng chí Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15/9/1929; quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ chức trọng thể vào sáng 12/2.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 6h43, ngày 6/2/2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ chức trọng thể sáng nay 12/2 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Ghi Sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này".

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Đoàn Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn viếng đồng chí Đoàn Duy Thành.

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang bày tỏ: "Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đoàn Duy Thành; nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang, đọc lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Đoàn Duy Thành là người Đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời học tập, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dù ở cương vị công tác nào đồng chí Đoàn Duy Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn trăn trở, tâm huyết, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, phương pháp làm việc khoa học, sát với thực tiễn; là tấm gương sáng về vừa học, vừa làm, tự học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, học tập không ngừng nghỉ, học suốt đời. Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Đoàn Duy Thành đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí đã góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, từng bước mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế quốc tế; dân chủ hóa đời sống xã hội; công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện lúc bấy giờ trên cả bốn nội dung là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công…, tạo ra những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận của nền hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Đoàn Duy Thành là một cán bộ lãnh đạo trung thành, tận tụy, bản lĩnh, sáng tạo gắn kết ý chí với hành động, được đồng chí, nhân dân quý trọng, bạn bè quốc tế yêu mến. Là người đồng chí, đồng nghiệp gần gũi, chân thành với lối sống khiêm tốn, giản dị, tấm lòng bao dung, thương yêu, chia sẻ, được cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp yêu quý, kính trọng.

Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Đoàn Duy Thành đều để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tại Hải Phòng đồng chí là người tiên phong trong phong trào "Ngói hóa nông thôn", khai hoang lấn biển, đắp đập Đình Vũ, lập nên hai xã mới Hải Thành, Tân Thành, thực hiện khoán hộ, giao ruộng đất cho nông dân, là cơ sở thực tiễn để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 năm 1981, tạo tiền đề cho "khoán 10" ra đời và làm nền tảng pháp lý phát triển nông nghiệp cả nước.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đồng chí đã tham gia thúc đẩy thực hiện các chính sách cải cách kinh tế quan trọng như kiềm chế lạm phát, xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Trên cương vị Chủ tịch VCCI đồng chí đã góp phần thúc đẩy tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng VCCI trở thành cơ quan chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động Việt Nam.

Ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đồng chí đã dành thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và xuất bản thành các tác phẩm sách có giá trị tham khảo cao về chính trị, kinh tế, doanh nghiệp như: "Một số cảm nhận về tư tưởng- hành động của Hồ Chí Minh", "Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong", "Vai trò then chốt của Doanh nghiệp Nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng XHCN" , "Những nguyên tắc vận hành cơ chế thị trường ở Việt Nam", "Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", "Đảng lãnh đạo kinh tế và đảng viên làm kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN", "Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Sau khi được nghỉ hưu, đồng chí vẫn luôn quan tâm, theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và có nhiều góp ý tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn với Đảng, Nhà nước, nhiều Ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

"Với 97 năm tuổi đời, gần 81 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đoàn Duy Thành đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, vượt qua mọi tra tấn dã man trong nhà tù thực dân, tham gia trực tiếp và phục vụ suốt cả 3 cuộc kháng chiến giữ nước, tận hiến cho công cuộc từ xóa đói, giảm nghèo đến dân giàu nước mạnh, đồng chí luôn tự nhắc mình 'làm người là khó' để tự vượt lên mọi hoàn cảnh đầy sóng gió nhưng cũng rất vẻ vang", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Với những công lao, đóng góp và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí ra đi nhưng tấm gương, hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh, em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí, do Phó Thủ tướng Thường trự Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Lễ truy điệu đồng chí Đoàn Duy Thành vào hồi 9h ngày 12/2/2026.

Lễ hoả táng đồng chí Đoàn Duy Thành vào hồi 12h30' tại Đài hoá thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

Lễ an táng đồng chí Đoàn Duy Thành vào hồi 9h45, ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.