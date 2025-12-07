Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ

Nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã đến viếng, chia buồn với gia đình GS.TS Chu Tuấn Nhạ.

Linh cữu GS.TS Chu Tuấn Nhạ được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trải qua hơn 42 năm công tác (trong đó có 21 năm trong ngành giáo dục đại học, 21 năm tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ), với trọng trách là người đứng đầu ngành khoa học, công nghệ và môi trường, sau là ngành khoa học và công nghệ, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo, đề xuất sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, tới viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ.

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, làm trưởng đoàn, tới viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ.

GS.TS Chu Tuấn Nhạ, sinh ngày 10/1/1939; quê quán phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (nay là phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội); thường trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội; tham gia công tác từ tháng 8/1962; vào Đảng ngày 10/10/1964, (chính thức ngày 10/10/1965).

Ông là nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; nguyên Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước; nguyên Ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục; nguyên Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Học hàm nhà nước; nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản; nguyên Chủ tịch Hội Việt - Mỹ; nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, tới viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ.

Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban lễ tang, làm trưởng đoàn, tới viếng GS.TS Chu Tuấn Nhạ.

GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; Huy chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc; các huy chương vì sự nghiệp xây dựng, vì sự nghiệp giao thông vận tải, sáng tạo khoa học công nghệ, công nghiệp, địa chất; Huân chương Công trạng của Cộng hòa Ba Lan; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, và nhiều kỷ niệm chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Mặc dù đã được đội ngũ giáo sư, bác sĩ, y tá hết lòng cứu chữa, gia đình và người thân, họ hàng nội ngoại gần xa, các đồng chí, đồng nghiệp thăm hỏi, động viên, chăm sóc chu đáo, tận tình, tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, ông đã không qua khỏi, từ trần hồi 5h31 ngày 1/12/2025 (tức ngày 12/10 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ truy điệu GS.TS Chu Tuấn Nhạ được tổ chức lúc 9h cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sau đó, linh cữu GS.TS Chu Tuấn Nhạ được an táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ).