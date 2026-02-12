+
Chuyên gia phong thủy: Năm 2026, làm gì để 'thuận buồm xuôi gió'?
(VTC News) -
Giáo sư Lương Ngọc Huỳnh phân tích những nhóm tuổi có xu hướng thuận lợi về công việc, tài chính và cơ hội phát triển trong năm 2026.
Thùy Trang
Chuyên gia phong thủy: Năm 2026, làm gì để 'thuận buồm xuôi gió'?
10:30 12/02/2026
VTC NEWS TV
Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TP.HCM tấp nập ngày cận Tết, giá cả tăng nhẹ
10:28 12/02/2026
Thị trường
Biến đổi khí hậu làm nóng Olympic mùa đông
10:23 12/02/2026
Tin tức xanh
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?
10:21 12/02/2026
Sao Việt
Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội hứng mưa dịp Tết
10:18 12/02/2026
Thời tiết
Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành
10:15 12/02/2026
Chính trị
Omachi gửi Tiếng Trống Hội Xuân ra Trường Sa chúc mùa xuân đổi mới
10:03 12/02/2026
Đời sống
Công nghệ 12/2: Elon Musk kế hoạch xây nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng
09:59 12/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Giá bạc 'nhảy múa' đột ngột, nhà đầu tư vỡ mộng
09:36 12/02/2026
VTC NEWS TV
Bí kíp làm cỗ, mâm cúng Tết nhanh mà đủ đầy của mẹ đảm 9x được dân mạng học hỏi
09:30 12/02/2026
Gia đình
Chuyên gia: Tránh sai lầm khi sắp xếp bàn thờ dịp Tết Bính Ngọ 2026
09:26 12/02/2026
VTC NEWS TV
Người dân TP.HCM rủ nhau đi chợ xanh, gom hương vị Tết từ nông sản sạch
09:05 12/02/2026
Thị trường
Miền Bắc 'sáng đông trưa hè': Cảnh báo đột quỵ từ những cú sốc nhiệt
09:05 12/02/2026
Bệnh và thuốc
'Siêu vũ khí' mới giúp Apple đánh bại loạt đối thủ là gì?
08:43 12/02/2026
VTC NEWS TV
Ukraine 'ngụy trang công nghệ cao' nhằm qua mặt UAV và AI
08:26 12/02/2026
Thế giới
Mỹ rút tàu quét thủy lôi lớp Avenger khỏi Trung Đông
08:25 12/02/2026
Thế giới
Xe khách cháy trơ khung trên quốc lộ 1 ở Đắk Lắk, giao thông ùn ứ kéo dài
07:49 12/02/2026
Tin nhanh 24h
3 nguyên tắc 'vàng' khi uống rượu bia ngày Tết cho người viêm loét dạ dày
07:45 12/02/2026
Tư vấn
Vì sao nói 'ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật, ở nhà Tây'?
07:30 12/02/2026
Chuyện bốn phương
Kết quả Sunderland 0-1 Liverpool: Van Dijk ghi bàn duy nhất
07:12 12/02/2026
Bóng đá Anh
Nghi phạm xả súng tại trường học ở Canada là người chuyển giới
07:11 12/02/2026
Thời sự quốc tế
Giữa cao điểm sát Tết 2026, tiểu thương bất ngờ xả đào, quất thu hồi vốn
07:08 12/02/2026
Thị trường
Cơ hội nào để Trung Quốc thắng Mỹ trong cuộc đua AI?
07:05 12/02/2026
Tư liệu
Cái gì luôn ở dưới đất nhưng không bao giờ bẩn?
07:01 12/02/2026
Hỏi - Đáp
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Man City thắng dễ Fulham
07:00 12/02/2026
Bóng đá Anh
5 món ăn dễ khiến hơi thở có nồng độ cồn dù không uống rượu bia
07:00 12/02/2026
Tư vấn
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
07:00 12/02/2026
Gia đình
Phim 'Gia đình trái dấu' kết thúc viên mãn, khán giả thở phào nhẹ nhõm
06:55 12/02/2026
Phim
Giá vàng hôm nay 12/2: Quay đầu tăng mạnh
06:33 12/02/2026
Tin giá vàng
Người Hưng Yên tất bật chế biến đặc sản cá nướng Thái Xuyên phục vụ dịp Tết
06:33 12/02/2026
Đời sống