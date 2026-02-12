Xã Phúc Sơn, Hà Nội trao quà Tết cho gần 700 hộ gia đình

(VTC News) -

Sáng 11/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phúc Sơn, Hà Nội đã tổ chức chương trình an sinh xã hội ý nghĩa với chủ đề “Xuân yêu thương – Tết sum vầy, chăm lo, trao tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ông Phan Văn Sự Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn (bên trái) trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Phan Văn Sự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn, Hà Nội chia sẻ, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng lên, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Hàng năm, Đảng ủy xã Phúc Sơn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, không chỉ những dịp lễ, Tết, mà những lúc thiên tai, bão lũ luôn có sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xã Phúc Sơn cùng nhau hỗ trợ, chăm lo cho người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm động lực phát triển kinh tế.

“Với mong muốn các hộ dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, khu dân cư đoàn kết, văn minh, cùng nhau đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn. Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái của dân tộc”, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn nhấn mạnh.

Ông Lê Thành Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn, Hà Nội, phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Thành Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn cho biết, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, trong đó công tác chăm lo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm.

Thông qua các chương trình như “Ngày vì người nghèo”, “Xuân yêu thương – Tết sum vầy”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế…, Mặt trận Tổ quốc xã đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xã Phúc Sơn, Hà Nội đã tổ chức gói 500 chiếc bánh chưng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn sẽ trao quà cho 679 hộ trên địa bàn xã (507 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật và 172 hộ cận nghèo), mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao trực tiếp 120 suất quà cho đại diện các hộ gia đình (đối với 120 hộ được trao trực tiếp, Ủy ban MTTQ xã Phúc Sơn có tặng thêm mỗi hộ 1 suất quà Tết bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng); các suất còn lại, các ban công tác Mặt trận sẽ nhận và tổ chức trao cho các hộ tại gia đình.