Tiêu hủy gần 11 tấn pháo hoa nổ trong vụ buôn bán hàng cấm ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tiêu hủy vật chứng của vụ án “Buôn bán hàng cấm”.

Lực lượng chức năng tiêu hủy gần 11 tấn pháo hoa nổ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tang vật bị tiêu hủy gồm 615 thùng carton màu đỏ, in hình quả táo và chữ Trung Quốc, chứa tổng cộng 10.890,6 kg pháo hoa nổ. Mỗi thùng có 12 khối hình hộp, loại 36 ống hình trụ.

Trước đó, ngày 1/8/2025, TAND khu vực 2- Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn bán hàng cấm” xảy ra ngày 17-18/12/2024 tại thôn Bình Minh, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đối với bị cáo Nguyễn Đức Cường (SN 1974) cùng các đồng phạm.

Lực lượng chức năng phun nước và đào hố chôn lấp tại thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Toàn bộ số pháo hoa nổ được tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước làm mất tính năng, tác dụng, sau đó đào hố chôn lấp tại khu vực Đội sản xuất Bắc Lý (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh), thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm.

Quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, có sự giám sát của các cơ quan chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.