Tục xông đất đầu năm từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc trong đời sống người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới sẽ góp phần tạo nên không khí, tinh thần và sự khởi đầu cho gia chủ trong suốt cả năm.

Việc lựa chọn người xông đất phù hợp vẫn được nhiều gia đình xem như một cách gửi gắm mong muốn về may mắn, tài lộc và bình an. Vậy với gia chủ nam sinh năm 1990 – tuổi Canh Ngọ, đâu là những tuổi phù hợp để xông đất năm Bính Ngọ 2026 để có một năm mới hanh thông, thuận lợi?

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ sinh năm 1990 Canh Ngọ. (Ảnh: Nhật Thùy)

Tổng quan gia chủ sinh năm 1990 Canh Ngọ

Gia chủ sinh năm 1990 thuộc tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ (Lộ Bàng Thổ). Trong khi đó, năm 2026 là năm Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Xét theo ngũ hành, Thổ và Thủy có phần xung khắc. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn về Thiên can – Địa chi của năm 2026, yếu tố Hỏa lại vượng.

Theo quy luật ngũ hành, Hỏa sinh Thổ. Điều này được xem là yếu tố giúp phần nào giảm bớt sự xung khắc giữa bản mệnh của gia chủ và nạp âm của năm. Dù vậy, để tăng thêm sự thuận lợi trong khởi đầu năm mới, gia chủ nam Canh Ngọ 1990 vẫn nên ưu tiên chọn người xông đất thuộc mệnh Hỏa hoặc Kim.

Vì mệnh Hỏa sinh Thổ, hỗ trợ trực tiếp cho bản mệnh gia chủ. Mệnh Kim được Thổ sinh, đồng thời Kim sinh Thủy, phù hợp với nạp âm năm 2026. Bên cạnh yếu tố ngũ hành, việc xem xét Thiên can và Địa chi hài hòa với tuổi Ngọ cũng được nhiều gia đình cân nhắc, nhằm tăng cát khí và tạo tâm lý tích cực cho năm mới.

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ sinh năm 1990 Canh Ngọ

Dựa trên các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi, dưới đây là những tuổi phù hợp để xông đất năm 2026 cho gia chủ sinh năm Canh Ngọ 1990.

Người sinh năm 1955 – Ất Mùi

Người tuổi Ất Mùi 1955 thuộc mệnh Kim. Xét về ngũ hành: Thổ sinh Kim, tương sinh với gia chủ. Kim sinh Thủy, phù hợp với nạp âm năm 2026.

Về Thiên can, Ất hợp với Canh là yếu tố cát lợi. Địa chi Mùi lại lục hợp với Ngọ, tạo nên sự hòa hợp trong mối quan hệ địa chi. Đây là một trong những lựa chọn được đánh giá cao khi chọn người xông đất cho gia chủ Canh Ngọ trong năm Bính Ngọ 2026.

Người sinh năm 1962 – Nhâm Dần

Tuổi Nhâm Dần 1962 cũng thuộc mệnh Kim. Xét theo ngũ hành: Thổ sinh Kim, tương sinh với gia chủ. Kim sinh Thủy, hỗ trợ cho yếu tố của năm 2026.

Ngoài ra, địa chi Dần nằm trong tam hợp Dần – Ngọ – Tuất. Sự tam hợp này giúp cân bằng và hóa giải phần nào yếu tố xung khắc, đồng thời mang đến nguồn năng lượng tích cực. Đây được xem là tuổi có thể đem lại sự thuận lợi và cơ hội trong công việc cho gia chủ khi thực hiện xông đất năm 2026.

Người sinh năm 1970 – Canh Tuất

Người tuổi Canh Tuất 1970 thuộc mệnh Kim, phù hợp với gia chủ 1990 ở các điểm: Thổ sinh Kim, tương sinh với gia chủ. Kim sinh Thủy, hài hòa với nạp âm năm Bính Ngọ.

Đặc biệt, địa chi Tuất nằm trong tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, giúp củng cố vận khí đầu năm. Sự tam hợp này tạo nên sự hài hòa về mặt địa chi, được xem là yếu tố thuận lợi khi chọn tuổi xông đất cho nam Canh Ngọ 1990.

Người sinh năm 1971 – Tân Hợi

Tuổi Tân Hợi 1971 cũng thuộc mệnh Kim, phù hợp xét theo ngũ hành: Thổ sinh Kim, tương sinh với bản mệnh gia chủ. Kim sinh Thủy, phù hợp với năm 2026.

Bên cạnh đó, thiên can Tân hợp với Bính (thiên can của năm 2026), được xem là dấu hiệu cát lợi. Điều này biểu trưng cho sự khởi đầu thuận buồm xuôi gió, dễ gặp may mắn trong các kế hoạch đầu năm.

Người sinh năm 1994 - Giáp Tuất

Giáp Tuất 1994 thuộc mệnh Hỏa – yếu tố tương sinh trực tiếp với Thổ của gia chủ 1990. Theo ngũ hành: Hỏa sinh Thổ, hỗ trợ, kích hoạt năng lượng tích cực cho gia chủ. Hỏa được cho là giúp thúc đẩy vận may, mở rộng cơ hội về tài chính và danh vọng.

Ngoài ra, địa chi Tuất nằm trong tam hợp với Ngọ, càng gia tăng sự hài hòa và cát khí. Đây là tuổi phù hợp để thực hiện xông đất năm 2026 cho gia chủ Canh Ngọ.

Chọn người xông nhà phù hợp vẫn được nhiều gia đình xem như một cách gửi gắm mong muốn về may mắn, tài lộc và bình an. (Ảnh: Nhật Thùy)

Người xông đất cần chuẩn bị gì khi đến nhà gia chủ Canh Ngọ?

Về bản chất, xông đất là một nghi thức mang tính văn hóa, không đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ. Điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành và thái độ tích cực của người được chọn.

Trang phục và thái độ

Người xông đất nên mặc trang phục gọn gàng, lịch sự. Ưu tiên màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh.Hạn chế mặc đồ màu đen, trắng hoặc trang phục dễ liên tưởng đến tang lễ.

Bên cạnh đó, cần giữ tinh thần lạc quan, cởi mở, tránh mang theo câu chuyện buồn hay năng lượng tiêu cực. Sự vui vẻ và những lời chúc tốt đẹp chính là yếu tố tạo nên không khí đầu năm thuận lợi cho gia chủ.

Sức khỏe và hoàn cảnh cá nhân

Người được chọn xông đất năm 2026 nên đảm bảo sức khỏe ổn định. Không đang trong thời gian chịu tang, không mang thai. Không gặp nhiều trắc trở lớn trong công việc. Ngoại hình nên chỉn chu, sạch sẽ, tạo cảm giác thân thiện, dễ chịu khi bước vào nhà đầu năm.

Vật phẩm và thời gian xông đất

Người xông đất có thể chuẩn bị bao lì xì đỏ với tiền lẻ tượng trưng cho may mắn. Quà Tết nhỏ như bánh, mứt, trà, rượu, giỏ quà hoặc trái cây. Cành lộc xuân biểu trưng cho sự sinh sôi, tươi mới.

Những lời chúc nên xoay quanh nội dung như: an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Thời điểm xông đất thường vào sáng sớm mùng 1 Tết và không nên ở lại quá lâu; khoảng 10–15 phút được xem là phù hợp để giữ không khí vui tươi, nhẹ nhàng.

Việc chọn tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ sinh năm 1990 Canh Ngọ chủ yếu dựa trên các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi nhằm tạo tâm thế tích cực trong ngày đầu năm. Các tuổi Ất Mùi 1955, Nhâm Dần 1962, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971 và Giáp Tuất 1994 là những gợi ý phù hợp xét theo phân tích trên.

Dù vậy, cần nhìn nhận rằng xông đất là phong tục mang giá trị văn hóa truyền thống. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần lạc quan và nỗ lực của mỗi người trong năm mới. Khi tâm thế tốt, kế hoạch rõ ràng và hành động quyết liệt, năm 2026 chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội tích cực cho gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

