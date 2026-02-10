(VTC News) -

Trong đời sống văn hóa Á Đông, tục xông đất (hay còn gọi là xông nhà) đầu năm được xem là một nét sinh hoạt tinh thần mang ý nghĩa khởi đầu. Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới được cho là có ảnh hưởng nhất định đến không khí, tinh thần và vận hành công việc của gia chủ trong suốt năm. Với gia chủ sinh năm 1985 Ất Sửu, việc tham khảo tuổi xông đất năm 2026 được nhiều người quan tâm với mong muốn đón một năm mới hanh thông, thuận lợi.

Đây là những thông tin mang tính tham khảo văn hóa truyền thống, không phải yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong cuộc sống. Việc lựa chọn người xông đất nên được nhìn nhận một cách khoa học, văn minh, tránh suy diễn mê tín cực đoan.

Theo kinh nghiệm được lưu truyền trong dân gian, khi chọn người xông nhà đầu năm, gia chủ thường xét đến sự hài hòa giữa Thiên can – Địa chi – Ngũ hành của người xông đất với gia chủ, đồng thời cân nhắc mối quan hệ của các yếu tố này với năm mới 2026.

Nguyên tắc phổ biến là ưu tiên các mối quan hệ tương sinh, tương hợp, hạn chế những yếu tố xung khắc để tạo cảm giác an tâm, thuận hòa trong những ngày đầu xuân.

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1985 được nhiều người quan tâm dịp đầu xuân. (Ảnh: Nhật Thùy)

Tuổi xông nhà năm 2026 hợp gia chủ Ất Sửu 1985

Gia chủ sinh năm 1985 Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Theo thuyết ngũ hành, Kim tương sinh với Thổ (Thổ sinh Kim) và tương hợp với Kim. Vì vậy, người xông đất được cho là phù hợp thường thuộc mệnh Thổ hoặc mệnh Kim, giúp tạo cảm giác ổn định, bền vững cho năm mới.

Ngược lại, gia chủ mệnh Kim thường được khuyên tránh mệnh Mộc (do Kim khắc Mộc) và mệnh Hỏa (Hỏa khắc Kim), vì dễ tạo cảm giác bất an về mặt tinh thần.

Bên cạnh ngũ hành, yếu tố tam hợp – tứ hành xung cũng được nhiều người xem xét. Tuổi Sửu nằm trong tam hợp Sửu – Tỵ – Dậu, do đó những tuổi này thường được đánh giá là hài hòa. Ngược lại, tuổi Sửu nằm trong nhóm tứ hành xung với Tý – Ngọ – Mùi, nên các tuổi này thường không được ưu tiên khi chọn xông đất.

Dưới đây là những tuổi được cho là phù hợp để xông nhà năm 2026 cho gia chủ sinh năm 1985, xét theo các yếu tố can chi và ngũ hành truyền thống:

Quý Tỵ 1953: Được cho là hợp can chi và ngũ hành, mang ý nghĩa gặp quý nhân, công việc ổn định.

Đinh Dậu 1957: Thuộc tam hợp Sửu – Dậu – Tỵ, thường được xem là tuổi hỗ trợ tài lộc và giảm trở ngại.

Kỷ Hợi 1959: Ngũ hành tương sinh, mang ý nghĩa cân bằng giữa sức khỏe và sự nghiệp.

Tân Sửu 1961: Đồng chi, tạo cảm giác vững vàng, bình ổn cho gia đình.

Quý Mão 1963: Hợp thiên can, được cho là mang lại năng lượng ôn hòa, gia đạo yên ổn.

Kỷ Dậu 1969: Hợp địa chi, thường được xem là giúp công việc và tài chính thuận lợi.

Tân Hợi 1971: Ngũ hành tương sinh, mang ý nghĩa nhiều cơ hội mới trong năm.

Quý Sửu 1973: Cùng bản mệnh, được xem là hài hòa, giúp tăng cát khí.

Đinh Tỵ 1977: Hợp cả mệnh và chi, thường được cho là tốt cho làm ăn, kinh doanh.

Tân Dậu 1981: Hợp thiên can, mang ý nghĩa hỗ trợ công danh, tài vận.

Quý Hợi 1983: Mệnh tương sinh, tốt cho sức khỏe và tài lộc.

Đinh Sửu 1997: Cùng địa chi, tạo sự ổn định cho gia đạo.

Kỷ Mão 1999: Hợp can chi, được cho là mang vận quý nhân.

Tân Tỵ 2001: Nằm trong tam hợp, thường được xem là giúp đón lộc đầu năm.

Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1985. (Ảnh: Nhật Thùy)

Giờ tốt để xông nhà đầu năm 2026 cho tuổi Ất Sửu

Ngoài tuổi xông đất, nhiều gia đình còn quan tâm đến thời điểm xông nhà. Theo kinh nghiệm dân gian, giờ Mão (từ 5h đến 7h sáng mùng 1 Tết) được xem là khoảng thời gian dương khí vượng, không khí trong lành, thích hợp để mở đầu năm mới.

Đây là thời điểm mang ý nghĩa tượng trưng cho sự khởi sinh, giao hòa của trời đất, giúp gia chủ cảm thấy an tâm và hứng khởi trong ngày đầu năm.

Những tuổi nên tránh xông đất cho gia chủ Ất Sửu 1985

Theo quan niệm truyền thống, một số tuổi được cho là không phù hợp để xông đất cho gia chủ Ất Sửu trong năm 2026 gồm:

Nhâm Tý 1972, Ất Tỵ 1965, Bính Dần 1986, Canh Ngọ 1990, Kỷ Mão 1999, Quý Mùi 2003, Quý Sửu 1973, Đinh Dậu 1957, Nhâm Ngọ 2002, Bính Thân 1956

Danh sách này chỉ mang tính tham khảo theo kinh nghiệm dân gian, không nên hiểu theo hướng tuyệt đối hay gây tâm lý lo lắng.

Một số lưu ý khi chọn người xông đất đầu năm

Bên cạnh việc tham khảo tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ 1985, nhiều gia đình còn chú ý đến các yếu tố thực tế khác:

- Ngũ hành tương sinh: Ưu tiên người mệnh Thổ hoặc Kim để tạo cảm giác hài hòa.Tránh tuổi xung khắc: Hạn chế các tuổi Mùi, Tuất, Ngọ do xung chi với Sửu.

- Tính cách vui vẻ: Người cởi mở, lạc quan, nói chuyện nhẹ nhàng giúp không khí đầu năm thêm tích cực.

- Công việc ổn định: Người có năm cũ suôn sẻ thường được xem là lựa chọn tốt để “mở hàng” tinh thần.

- Không vướng tang sự hay ốm đau: Tránh những trường hợp đang gặp chuyện buồn để giữ không khí vui tươi.

- Lưu ý trang phục: Theo tập quán, người xông đất nên tránh mặc quần áo màu trắng hoặc đen, vì đây là những gam màu gắn với sự u buồn, không phù hợp không khí Tết. Nhiều gia đình cũng ưu tiên nam giới xông đất do quan niệm về khí dương, tuy nhiên đây chỉ là thói quen văn hóa, không mang tính bắt buộc.

Việc chọn tuổi xông nhà năm 2026 cho gia chủ 1985 Ất Sửu nên được nhìn nhận như một nét văn hóa đầu xuân, giúp gia đình thêm an tâm, vui vẻ trong ngày Tết. Quan trọng hơn cả vẫn là tinh thần lạc quan, sự gắn kết và những kế hoạch rõ ràng cho năm mới, đó mới là nền tảng bền vững cho một năm thành công.

