Gần Tết, nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua phía Đông Đắk Lắk vẫn dang dở sửa chữa

Anh Nguyễn Văn Sơn, một tài xế đường dài thường xuyên đi qua tuyến này, cho biết mỗi lần đi qua Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ đều phải chạy chậm để tránh ổ gà. “Tuyến đường này nhiều năm nay hư hỏng liên tục, năm nay thêm lũ lụt nên tình trạng xuống cấp càng nghiêm trọng hơn, đi ban đêm rất lo”, anh Sơn chia sẻ.