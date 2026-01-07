Quốc lộ 1D đoạn qua Đắk Lắk: Đường đẹp ven biển thành ác mộng giao thông

Anh Phạm Tấn Viên (phường Bình Kiến, Đắk Lắk) bức xúc: "Gia đình tôi liên tục phải đi lại trên tuyến đường này bằng ô tô con 5 chỗ. Sợ nhất là đi qua đây buổi tối, khi xe tải, xe khách hoạt động cường độ cao, liên tục lấn làn, bật đèn pha... khiến xe tôi nhiều lần bị sụp ổ gà, lần gần đây nhất bị vỡ cả đèn trước của xe".