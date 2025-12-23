Vì sao đường du lịch ven đầm nước lợ nổi tiếng ở miền Trung sạt lở, xuống cấp?

Đường du lịch ven đầm nước lợ nổi tiếng xứ Huế sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng
Đầm Lập An (hay còn được gọi là Đầm An Cư, Vụng An Cư hoặc Đầm Lăng Cô) là một đầm nước lợ nằm ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) dưới khối núi Hải Vân – Bạch Mã với diện tích mặt nước là 16,47km2. Đây là một trong những đầm phá tiêu biểu của miền Trung với vẻ đẹp hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng.
Tuy nhiên, nhiều ngày qua, người dân đang hết sức lo lắng trước tình trạng tuyến đường du lịch phía Tây đầm Lập An xuất hiện tình trạng xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông cũng như du khách tham quan.
Trên tuyến đường du lịch nhiều điểm xuất hiện tình trạng sạt, hở hàm ếch tạo thành những hố sâu và dài, kéo cả thân hộ lan sụt lún.
Nhiều đoạn mái ta luy đường sạt, vỡ vụn thành từng mảng lớn. Có đoạn dài hơn 100m, một số điểm sạt lở, sụt lún diễn ra khá nghiêm trọng.
Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp, hư hỏng trên tuyến đường du lịch ven đầm Lập An xuất hiện tình trạng, hư hỏng xuống cấp nhiều năm qua. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng hơn khi trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025.
Theo lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô, tuyến đường nói trên dài hơn 10km, được đầu tư xây dựng từ năm 2006, với mức đầu tư trên 108 tỷ đồng. Ngoài chức năng phục vụ du lịch, tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng là xóa bỏ triệt để tình trạng chia cắt, cô lập "ốc đảo" bao đời của vùng dân cư phía Tây các thôn An Cư Tây (khu vực Hói Mít, Hói Dừa).
Theo thiết kế, tuyến đường chạy men theo bờ Tây đầm Lập An, nối thông ra quốc lộ 1, từ điểm đầu thuộc nam chân đèo Phú Gia và điểm cuối là cầu Lăng Cô nằm phía bắc chân đèo Hải Vân. Qua đó, có vị trí chiến lược, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng.
Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, tuyến đường du lịch phía Tây đầm Lập An nhiều lần xuống cấp, hư hỏng và được đơn vị quản lý đầu tư cải tạo, sửa chữa. Đến thời điểm này lại tiếp tục sạt lở, hư hỏng chưa được sửa chữa.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế (đơn vị quản lý) xác nhận, tuyến đường phía Tây đầm Lập An hiện bị xói lở mái ta luy âm gây lún, sụt nền đường tại các đoạn: Km 1+50 - Km 1+80, Km 1+180, Km 1+195, Km 1+330 - Km 1+365, Km 1+550 - Km 1+600, Km 2+590 - Km 2+800, Km 1+720 - Km 1+800, Km 2+640 - Km 2+780… Một số đoạn của tuyến đường bị gãy vỡ, sụp mái ta luy bê tông xi măng, xói lở ăn sâu vào mặt đường bê tông nhựa. Nhiều đoạn tường hộ lan bằng tôn lượn sóng bị nghiêng, sụp đổ…
Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế, lý do khiến tuyến hư hỏng nhưng vẫn chưa thể triển khai khắc phục, sửa chữa là do chưa được bố trí kinh phí. Dự kiến trong năm 2026, thành phố bố trí vốn, đơn vị sẽ cho khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn.