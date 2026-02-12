Bia Hạ Long tìm ra chủ nhân ô tô Honda HR-V G

(VTC News) -

Sau thời gian triển khai, chương trình khuyến mại Tết của Bia Hạ Long đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi hàng loạt giải thưởng giá trị lần lượt tìm được chủ nhân. Nổi bật trong đó là giây phút công bố Giải Đặc biệt 01 ô tô Honda HR-V G tại lễ trao thưởng ngày 11/2/2026.

Khách hàng may mắn là anh Bùi Văn Kiên (xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên). Từ một buổi gặp gỡ cuối năm cùng bạn bè, giữa không khí rộn ràng nâng ly chúc Tết, anh không ngờ mình lại trở thành chủ nhân của chiếc ô tô giá trị.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Vận hành và Chuỗi cung ứng đại diện công ty Bia Hạ Long - trao thưởng cho khách hàng may mắn. Chia sẻ tại buổi lễ, khách hàng Bùi Văn Kiên cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ. Khi biết mình trúng ô tô, tôi không tin đó là sự thật. Đây là khởi đầu năm mới đầy may mắn với gia đình tôi.”

Khoảnh khắc chiếc ô tô Honda HR-V G chính thức được trao không chỉ là đỉnh cao cảm xúc của buổi lễ, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình khuyến mại “Khai Xuân Trúng Lộc” do Bia Hạ Long triển khai trong Tết 2026.

Dấu ấn chương trình lan tỏa mạnh mẽ

Chương trình ghi nhận số lượng lớn khách hàng tham gia cào trúng thưởng với hàng trăm nghìn phần quà đã được trao. Nhiều giải thưởng giá trị vẫn tiếp tục chờ đón người may mắn đến hết ngày 15/04/2026.

Toàn bộ quy trình quay thưởng và trao thưởng được tổ chức công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng tại nhiều tỉnh thành cho thấy niềm tin dành cho thương hiệu Bia Hạ Long trong mỗi mùa Tết.

Chương trình “Khai Xuân Trúng Lộc” vẫn tiếp tục diễn ra

Trong thời gian từ 1/11/2025 đến 15/4/2026, khi mua thùng Bia Hạ Long phiên bản Tết (lon 330ml, 24 lon/thùng), khách hàng có cơ hội nhận các giải thưởng:

01 Giải Đặc biệt: Ô tô Honda HR-V G

03 Giải Nhất: Xe máy Honda SH Mode 125cc

50 Giải Nhì: Xe máy điện VinFast Motio

100 Giải Ba: Nồi chiên không dầu Philips 6.2L

Hàng trăm nghìn Giải Tư: Mã nạp điện thoại 10.000 đồng

Chương trình áp dụng tại: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Phú Thọ.

Mùa Tết 2026, Bia Hạ Long tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, không chỉ mang đến hương vị tinh tuý cho bữa tiệc sum vầy mà còn trao gửi những phần quà giá trị, tiếp thêm niềm vui và động lực cho năm mới.