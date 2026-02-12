Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

(VTC News) -

Ngày 11/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ bố quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô được Giám đốc Công an TP Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội cũng chỉ định Trung tá Chu Quốc Dũng làm Bí thư Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô.

Trung tá Chu Quốc Dũng được đào tạo bài bản, chính quy từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Chính trị Quân sự và trưởng thành trong môi trường báo chí lực lượng Công an.

Có quá trình công tác tại Báo An ninh Thủ đô từ năm 1996, nhà báo Chu Quốc Dũng từng làm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn và dần đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tờ báo. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô từ năm 2016.

Với tư cách là thành viên Ban Biên tập An ninh Thủ đô, ông Chu Quốc Dũng thường xuyên chủ trì các buổi gặp mặt truyền thống, các hoạt động xã hội, tình nghĩa; tham gia các hội đồng khoa học chuyên ngành về báo chí và kinh tế chính trị; đồng thời chỉ đạo các tuyến bài tổng thuật an ninh trật tự mang đậm bản sắc của Công an Thủ đô.