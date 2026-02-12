Hạn 'chốt' VinFast VF MPV 7 với hơn 60 triệu đồng ưu đãi trước Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Thiết kế bắt mắt

Cận Tết Nguyên đán, thị trường ô tô càng trở nên sôi động với sự quan tâm đặc biệt dành cho các dòng xe gia đình. Với mức giá 819 triệu đồng, “tân binh” VinFast VF MPV 7 đang thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng, trong đó có anh Lê Thanh Tú (Hà Nội).

“Mình thấy giá bán của VF MPV 7 rất hấp dẫn. Chưa kể, xe còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước”, anh Tú chia sẻ, yếu tố đầu tiên anh đánh giá cao trên mẫu xe VinFast là mức giá tốt.

Theo nhận xét của anh Tú, mặc dù có giá cạnh tranh nhưng ngoại hình của VinFast VF MPV 7 lại bắt mắt. “Phần đầu và đuôi xe có dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của hãng, giống các mẫu xe cao cấp như VF 8 hay VF 9. Xe được trang bị mâm hợp kim 19 inch nên trông thể thao hơn", anh phân tích.

Quan trọng hơn, không gian nội thất của VinFast VF MPV 7 thỏa mãn được những tiêu chí của một người đang tìm mua xe phục vụ gia đình có cả con nhỏ và người lớn tuổi như anh Tú. Trong đó, người dùng này đánh giá cao hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5 trên xe.

“Một trong những lý do mình quan tâm xe điện là bởi vợ con mình thường xuyên bị viêm mũi dị ứng do thời tiết và không khí. Với mức độ ô nhiễm như ở Hà Nội, một chiếc xe điện lại còn có điều hòa lọc bụi mịn như VinFast VF MPV 7 sẽ bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình tốt hơn”, anh Tú bổ sung.

Anh cũng hài lòng bởi khi gập các hàng ghế sau, dung tích khoang hành lý của VF MPV 7 có thể mở rộng tới 1.240 lít, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chở đồ cho đến camping, du lịch dài ngày cho gia đình anh. Vị khách cũng nhận định màn hình giải trí 10,1 inch tích hợp trợ lý ảo và kết nối Apple CarPlay/Android Auto là điểm mạnh so với các dòng xe xăng cùng cỡ thường chỉ được trang bị tối giản.

Sạc miễn phí, xuyên Việt không lo nghĩ

Cũng quyết định cọc sớm VF MPV 7 là chị Hoài Anh (TP.HCM). Chiếc xe được chị dự tính sử dụng cho những chuyến đi đường dài như về quê ở Quảng Ngãi, hoặc những chuyến xuyên Việt ngắm cảnh cùng gia đình.

Bởi vậy, khả năng vận hành của VinFast VF MPV 7 là yếu tố thuyết phục chị. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 201 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm, hứa hẹn khả năng chinh phục mọi điều kiện dễ dàng. Sức mạnh động cơ này cũng vượt trội so với Toyota Innova Cross (172 mã lực, 205 Nm trên phiên bản 2.0V).

Với bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, VinFast VF MPV 7 có khả năng di chuyển tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với chị Hoài Anh, phạm vi hoạt động này là đủ dùng và thoải mái sử dụng trong những chuyến đi dài.

“Giờ đi đâu cũng có trụ sạc rồi nên chả có gì phải lo lắng, cần dừng nghỉ đâu thì sạc đấy. Mua xe xong thì tha hồ đưa cả nhà đi du lịch”, chị Hoài Anh cho biết. Hơn nữa, theo chính sách mới từ VinFast, người mua xe từ 10/2/2026 sẽ được miễn phí sạc pin tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng).

Như vậy, gia đình chị sẽ được hưởng quyền lợi du lịch với “0 đồng” tiền sạc trong khoảng 3 năm nữa. Chưa kể, từ nhận định của hàng vạn người dùng Việt, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện luôn “nhẹ ví” hơn, nhờ vào cấu trúc cơ khí ít phức tạp hơn.

Trong giai đoạn cọc sớm tới 15/2/2026, VF MPV 7 còn đang đi kèm mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá niêm yết và gói bảo hiểm 2 năm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, đưa tổng ưu đãi lên tới 64 triệu đồng. Trường hợp mua xe trả góp, người dùng có thể lựa chọn gói vay lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 2 năm đầu thay thế ưu đãi 6%, đồng thời không cần chi đồng nào vốn đối ứng. Đây là chính sách giúp các gia đình dễ dàng cân đối tài chính để mua xe mà vẫn đảm bảo các khoản chi tiêu trước Tết.