Tăng lần thứ ba liên tiếp, giá xăng RON95 vượt 19.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Xăng tăng giá lần thứ ba liên tiếp. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 5/2/2026 - 11/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 5/2/2026 và kỳ điều hành ngày 12/2/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 2,354 USD/thùng); 76,580 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,334 USD/thùng); 87,444 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,858 USD/thùng); 87,532 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,218 USD/thùng); 425,962 USD/tấn dầu mazut (tăng 15,518 USD/tấn).

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 đã tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.