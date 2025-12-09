Nhiều mẫu xe 'hot' trợ giá tới 200 triệu đồng, hỗ trợ phí trước bạ cuối năm

(VTC News) -

Nhiều mẫu xe Hyundai bất ngờ giảm sâu

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi mạnh nhất với nhiều lựa chọn cho khách hàng, bao gồm giảm giá trực tiếp lên tới 200 triệu đồng hoặc gói nâng bảo hành lên 8 năm/120.000 km.

Ở gói 1, khách hàng nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp cùng quyền lợi Hội viên hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng. Trong đó, mẫu SUV cao cấp Hyundai Palisade được ưu đãi cao nhất, giảm tới 200 triệu đồng.

Với giá niêm yết từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng tùy phiên bản, mức ưu đãi trên giúp mẫu SUV đầu bảng của hãng giảm còn 1,269 - 1,389 tỷ đồng. (Ảnh: HTV)

Tiếp đến là Hyundai Santa Fe với mức giảm 180 triệu đồng. Đây là tin vui với người dùng muốn sở hữu phiên bản Hybrid vừa ra mắt đầu tháng có mức giá khuyến nghị là 1,369 tỷ đồng - phiên bản cao nhất về giá của mẫu SUV Hàn Quốc tại Việt Nam. Trước đó, vị trí này thuộc về bản 2.5T Calligraphy với mức giá niêm yết 1,365 tỷ đồng.

Phiên bản Hybrid của Santa Fe mới ra mắt tại Việt Nam. (Ảnh: HTV)

Creta, Tucson, Accent, Stargazer có mức giảm từ 50 - 86 triệu đồng tuỳ mẫu xe.

Với riêng 3 mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent, nếu lựa chọn phương án 1, hãng cho biết người mua được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Ở gói 2, HTV gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km cho tất cả các xe trên, ngoài ra chủ xe còn được miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác.

Tháng 12, Hyundai Grand i10 cũng được áp dụng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Các hãng "phủ" chương trình ưu đãi tới nhiều dòng xe được quan tâm

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục là hãng xe đẩy mạnh ưu đãi lệ phí trước bạ. Camry được hỗ trợ tương đương 122 - 153 triệu đồng, giúp giá lăn bánh giảm đáng kể so với niêm yết.

Các mẫu bán chạy như Vios, Veloz Cross và Avanza Premio đều được tặng 100% lệ phí trước bạ (tương đương 46 - 75 triệu đồng) cùng bảo hiểm thân vỏ.

Riêng nhóm hybrid gồm Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Yaris Cross HEV duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc xe tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TMV)

Honda Việt Nam (HVN) công bố chương trình ưu đãi trên toàn dải sản phẩm trong tháng 12. CR-V bản L và G được tặng 80 triệu đồng tiền mặt. Honda City nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, hoặc 50% lệ phí trước bạ kèm lãi suất 0% tùy gói hỗ trợ tài chính.

Honda City nhận nhiều ưu đãi về phí trước bạ và lãi suất vay. (Ảnh: HVN)

Civic e:HEV RS, Civic RS/G, BR-V và HR-V được hỗ trợ từ 50 - 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Khách đổi xe cũ sang CR-V, Civic, HR-V hoặc BR-V được hỗ trợ thêm 20 - 30 triệu đồng.

Suzuki tập trung thúc đẩy nhóm xe gầm cao. Jimny - mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng - nhận tổng ưu đãi khoảng 95 triệu đồng gồm 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng.

XL7 Hybrid cũng được áp dụng chính sách tương tự với mức hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng. Fronx bản GLX, mẫu xe mới ra mắt, có ưu đãi lên đến 60 triệu đồng, giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

BYD tiếp tục đẩy mạnh mẫu xe điện Sealion 6 với gói ưu đãi khoảng 80 triệu đồng cho bản Dynamic, bao gồm 50% lệ phí trước bạ, bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay và bảo hiểm vật chất.

Kia dồn trọng tâm ưu đãi vào Carnival Hybrid với mức giảm 80 - 90 triệu đồng. Nhiều mẫu xe khác của hãng cũng áp dụng chương trình quà tặng hoặc giảm giá tùy đại lý nhằm giữ thị phần dịp cao điểm bán hàng.

Ford tiếp tục thu hút khách mua xe bằng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải Ranger, tương đương 42 - 78 triệu đồng, trừ bản XL với mức 50%. Dòng SUV Everest được ưu đãi 20 - 25 triệu đồng tiền mặt hoặc gói phụ kiện và bảo hiểm trị giá hơn 30 triệu đồng.

"Vua bán tải" Ranger được hỗ trợ tới 100% phí trước bạ. (Ảnh: Ford Việt Nam)

Cùng với đó, các phiên bản Ford Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Mazda tham gia cuộc đua giảm giá với mức ưu đãi từ 20 - 50 triệu đồng. CX-8 được giảm nhiều nhất 50 triệu đồng; CX-5 giảm 40 triệu đồng. Các mẫu crossover đô thị như CX-3 và CX-30 đều áp dụng mức giảm chung 20 triệu đồng.