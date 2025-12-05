Creta và loạt xe Hyundai nâng bảo hành 8 năm cho khách mua xe trong tháng 12

Theo đó, trong tháng 12/2025, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành”.

Chương trình đang áp dụng cho tất cả các dòng xe chủ lực như Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, Creta, Accent và Stargazer. Điểm nhấn của chương trình là tính linh hoạt trong việc áp dụng các gói ưu đãi, cho phép khách hàng chọn một trong hai gói quyền lợi với tổng trị giá hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng.

Cụ thể, Gói 1 tập trung vào ưu đãi giá trực tiếp và quyền lợi hội viên hạng Bạch Kim. Mức giảm giá (đã bao gồm gói Hội viên hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng) được công bố chi tiết như sau: Hyundai Palisade giảm sâu nhất tới 200 triệu đồng; Hyundai Santa Fe giảm 180 triệu đồng; Hyundai Stargazer giảm 86 triệu đồng; Hyundai Accent giảm 64 triệu đồng; Hyundai Tucson giảm 58 triệu đồng.

Gói 2 tập trung giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng xe khi nâng thời hạn bảo hành xe lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Cùng với đó, gói cũng bao gồm miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu B-SUV ăn khách Hyundai Creta cũng nằm trong diện ưu đãi lớn. Nếu chọn Gói 1, khách hàng mua Creta sẽ nhận được ưu đãi có trị giá lên tới 50.000.000 VNĐ.

Theo đánh giá từ các chuyên trang ô tô uy tín, Hyundai Creta ghi điểm nhờ thiết kế ngoại thất "Parametric Jewel" hiện đại, gợi liên tưởng đến đàn anh Tucson, cùng khoảng sáng gầm xe lên tới 200mm giúp người lái tự tin di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Về nội thất và tiện nghi, Hyundai Creta được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc và loạt trang bị vượt trội như màn hình giải trí 10.25 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử và ghế lái làm mát.

Đặc biệt, gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense với các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm (FCA), hỗ trợ giữ làn (LFA) đã giúp mẫu xe này trở thành một trong những lựa chọn an toàn nhất tầm giá. Động cơ SmartStream 1.5L kết hợp hộp số iVT cũng mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.