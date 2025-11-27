(VTC News) -

Hyundai Motor Company - cái tên đang được ví như "ngựa ô" của ngành - đang ấp ủ một lộ trình tăng trưởng đầy tham vọng.

Tại sự kiện CEO Investor Day 2025, hãng công bố mục tiêu đạt doanh số 5,55 triệu xe vào năm 2030. Trong đó, 3,3 triệu xe điện hóa (EV và hybrid) sẽ chiếm khoảng 60% tổng doanh số.

Đây là một bước đi mạnh mẽ, đưa Hyundai vào thế đối đầu trực diện với Tesla, BYD và làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.

Ông Philip Carter, chuyên gia phân tích tại AInvest, nhận định: "Hyundai đang đặt cược dài hạn vào pin thể rắn và công nghệ hydro, đồng thời tận dụng lợi thế sản xuất địa phương để giảm chi phí và mở rộng thị trường".

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh lợi nhuận và áp lực đầu tư khổng lồ trong bối cảnh thị trường biến động.

Mẫu SUV điện mới của Hyundai – biểu tượng cho thiết kế hiện đại và chiến lược điện hóa toàn cầu giai đoạn 2025 – 2026. (Nguồn: Hyundai)

Mở rộng danh mục EV

Trong khi nhiều nhà sản xuất vẫn đang loay hoay với bài toán quãng đường di chuyển của xe điện, Hyundai chọn cách tiếp cận đa dạng hóa triệt để.

Sau thành công của các mẫu xe biểu tượng như IONIQ 5, IONIQ 6 và IONIQ 9, hãng tiếp tục tung ra IONIQ 3 cho thị trường châu Âu và các mẫu xe thiết kế riêng cho Ấn Độ, Trung Quốc.

Đặc biệt, công nghệ Extended Range EV (EREV) dự kiến ra mắt từ năm 2027 được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chơi. Với phạm vi hoạt động hơn 600 dặm (960 km), công nghệ này kết hợp pin hiệu suất cao và động cơ tối ưu, giải quyết rào cản tâm lý lớn nhất của người dùng: Nỗi lo hết điện giữa đường.

Song song, Hyundai đặt mục tiêu giảm chi phí pin 30% và rút ngắn thời gian sạc 15% vào năm 2027. Hệ thống quản lý pin dựa trên đám mây cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 để tăng độ chính xác trong chẩn đoán.

Những trụ cột chiến lược cho kỷ nguyên xe điện của Hyundai. (Nguồn: Hyundai)

Rào cản từ chi phí và thị trường phân mảnh

Dù sở hữu chiến lược sản phẩm rõ ràng, Hyundai vẫn phải đối mặt với những thách thức thực tế không kém phần gay gắt so với việc triển khai V2G tại Trung Quốc.

Nguyên nhân chính nằm ở chi phí đầu tư hạ tầng và R&D quá lớn. Tập đoàn Hyundai Motor đã công bố kế hoạch chi 125,2 nghìn tỷ won (khoảng 86,5 tỷ USD) trong giai đoạn 2026 - 2030 để thúc đẩy xe điện. Đây là một gánh nặng tài chính khổng lồ khi lợi nhuận biên của xe điện vẫn đang chịu áp lực từ cuộc chiến giá cả do Tesla và các hãng xe Trung Quốc khởi xướng.

Một rào cản khác là sự không đồng đều của thị trường toàn cầu. Trong khi Bắc Mỹ và châu Âu đang chuyển dịch nhanh sang EV, thì tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ, xe hybrid vẫn chiếm ưu thế do hạ tầng sạc còn hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với Channel News Asia, CEO José Muñoz thừa nhận thực tế: "Hybrid đang vượt EV về doanh số trong ngắn hạn, nhưng EV vẫn là trọng tâm dài hạn của chúng tôi".

CEO José Muñoz của Hyundai trình bày lộ trình chuyển dịch sang xe điện và SUV nhằm hiện thực hóa mục tiêu 3,3 triệu xe điện hóa vào năm 2030. (Nguồn: Hyundai)

Cạnh tranh và chính sách bảo hộ

Tương tự như cách các dự án V2G phụ thuộc vào trợ cấp, chiến lược của Hyundai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách.

Thuế quan mới và các quy định thương mại tại Mỹ đang buộc Hyundai phải điều chỉnh chuỗi cung ứng, với mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất nội địa lên 80% vào năm 2030 để đảm bảo lợi nhuận.

Clyde Morgan, chuyên gia thị trường EV, cho rằng: "Chiến lược đa dạng hóa sản xuất tại Bắc Mỹ, Ấn Độ và Saudi Arabia sẽ giúp Hyundai giảm chi phí và tận dụng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi".

James Darley từ tạp chí Sustainability Magazine nhận định: "Hyundai đang chứng minh rằng sự linh hoạt và khả năng thích ứng là chìa khóa để dẫn đầu trong kỷ nguyên điện hóa".

Dù các nhà đầu tư như AInvest đánh giá Hyundai là "cổ phiếu bị đánh giá thấp" với tiềm năng doanh thu EV đạt 20 tỷ USD vào năm 2030, nhưng giới quan sát vẫn thận trọng.

Con đường trở thành số 1 của Hyundai sẽ phụ thuộc vào việc liệu họ có thể duy trì dòng tiền đầu tư khổng lồ trong khi chờ đợi thị trường xe điện toàn cầu thực sự bùng nổ hay không.