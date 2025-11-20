Volvo ra mắt XC60 và S90 mới tại Việt Nam, nâng cấp thiết kế và công nghệ

(VTC News) -

Cận cảnh SUV XC60 và sedan S90 mới. (Video: Mạnh Hùng)

Volvo XC60 với 2 phiên bản hybrid

Mẫu SUV tầm trung tiếp tục thể hiện hướng thiết kế thanh lịch, thiên về sự tối giản, nhưng vẫn tạo khác biệt bằng những chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng.

Hệ thống chiếu sáng Full LED giúp mở rộng vùng quan sát và duy trì hiệu suất ổn định ở nhiều điều kiện thời tiết.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới, họa tiết đan chéo và logo Volvo kiểu mới, mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

XC60 sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép, tạo hình cắt kim cương và phối 2 tông màu tương phản, vừa tăng tính khí động học vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể ngoại hình.

Cụm đèn hậu được tinh chỉnh với chi tiết mạ crôm được thay bằng sắc đen, tạo hiệu ứng tối màu hiện đại. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên trong xe, XC60 giữ trọn tinh thần Scandinavian đương đại: Tinh tế, ấm cúng và chú trọng vật liệu. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí lại thông minh hơn, với nắp trượt bằng gỗ tự nhiên, giá để ly 2+1 mới và sạc không dây đặt tiến về phía trước.

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins High Fidelity được nâng cấp với lưới loa thép không gỉ 3 chiều, tạo chất âm tự nhiên và có chiều sâu.

Không gian cabin được hoàn thiện bằng gỗ tự nhiên và da tổng hợp Nordico - chất liệu có nguồn gốc tái chế từ rừng Thụy Điển và Phần Lan, bên cạnh tùy chọn da Nappa có hệ thống làm mát cho những hành trình dài.

Volvo cũng tăng cường cách âm thân xe, bổ sung vật liệu tiêu âm quanh trụ và khoang động cơ, giúp giảm tối đa tiếng ồn mặt đường và gió.

Khoang lái thiết kế với tinh thần Scandinavian của Volvo XC 60. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trung tâm của khoang lái là màn hình 11,2 inch dạng đứng, chống chói LCF, tối ưu hiển thị bản đồ. Bên trong vận hành hệ điều hành Google Automotive Services và nền tảng Snapdragon Cockpit mới, cho khả năng xử lý nhanh gấp đôi, đồ họa gấp 10 lần so với đời trước.

Giao diện Volvo Car UX hoàn toàn mới dựa trên phản hồi người dùng, giúp thao tác trực quan và ít phân tán.

Động cơ của Volvo XC60. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại Việt Nam, XC60 nâng cấp có 2 cấu hình: XC60 Ultra và XC60 Plug-in Hybrid Ultra.

Bản Plug-in Hybrid Ultra kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện cho 462 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, đi thuần điện tối đa 89 km khi sạc đầy. Xe hỗ trợ nhiều chế độ lái như Pure, Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD.

Bản Ultra dùng động cơ B5 2.0L Mild Hybrid 48V, công suất 249 mã lực, là cấu hình hướng đến việc giảm phát thải theo chiến lược toàn cầu của Volvo.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2008, mẫu SUV 5 chỗ ngồi XC60 đã liên tục giữ vững vị thế là dòng xe bán chạy nhất của Volvo trên toàn thế giới với hơn 2,7 triệu chiếc được giao đến khách hàng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Volvo S90: Thiết kế lấy cảm hứng từ dòng xe thuần điện

Volvo giới thiệu S90 phiên bản mới với những thay đổi ở ngoại hình, nội thất và công nghệ hỗ trợ lái. Mẫu sedan được làm mới toàn bộ phần đầu xe, gồm nắp ca-pô, cản trước và lưới tản nhiệt họa tiết đan chéo.

Đèn chiếu sáng đặc trưng dạng "búa Thor" được thiết kế mảnh hơn, tích hợp công nghệ Matrix LED và đèn thích ứng để tối ưu tầm nhìn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cụm đèn hậu chữ T được tinh chỉnh tối màu, đi kèm mâm 20 inch mới và màu sơn Aurora Silver.

Khoang lái tiếp tục theo phong cách Bắc Âu với các vật liệu như gỗ, da vinyl và vải polyester tái chế. Bố cục bảng điều khiển được sắp xếp lại, cùng hệ thống đèn viền và cụm loa Bowers & Wilkins tạo điểm nhấn.

S90 được nâng cấp về nền tảng kỹ thuật số với màn hình trung tâm 11,2 inch chống chói, chạy chip Snapdragon Cockpit và hệ điều hành Google Automotive Services.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cũng được cập nhật giao diện mới. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phiên bản S90 mới dùng hệ thống treo khí nén điện tử phía sau. Các cảm biến của khung gầm sẽ liên tục theo dõi điều kiện của mặt đường và phản hồi của thân xe với tần suất 500 lần/giây, từ đó điều chỉnh lực giảm chấn phù hợp để tối ưu hóa khả năng xử lý tình huống lái khác nhau.

S90 Plug-in Hybrid Ultra trang bị động cơ 2.0 kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 462 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây.

Ở chế độ thuần điện Pure, xe có thể di chuyển tối đa lên đến 98 km, phù hợp cho các nhu cầu di chuyển ngắn hàng ngày. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám đốc Volvo Car Việt Nam, cho biết: "Hai dòng xe này đại diện cho tất cả những gì Volvo hướng đến - thiết kế thanh lịch, chuẩn mực an toàn và nâng cao trải nghiệm thực tế".

Hai mẫu xe ra mắt tại Triển lãm Drive. Life của Volvo diễn ra từ ngày 20/11 đến 14/12 tại TP.HCM. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại Việt Nam, hãng cho biết hai mẫu xe mới X60 và S90 đã có sẵn tại hệ thống phân phối chính hãng. Mức giá (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng) được công bố như sau: