+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Cá mập' mới nổi gom 148 tấn vàng, vượt cả Hàn Quốc và Australia
(VTC News) -
Một “cá mập” mới nổi bất ngờ gom tới 148 tấn vàng, vượt dự trữ của Hàn Quốc và Australia.
Quốc Tú
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Su Yiming vô địch trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026
23:26 18/02/2026
Hậu trường
Thanh lọc khốc liệt trên 'đất vàng' TP.HCM: Sau cuộc đua nghẹt thở, ai trụ lại?
23:06 18/02/2026
VTC NEWS TV
Truy bắt nhanh kẻ giết người trong đêm giao thừa ở Tây Ninh
22:19 18/02/2026
An ninh hình sự
Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Cuba, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ
22:03 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Trung Quốc: Nổ cửa hàng pháo hoa tại Hồ Bắc, 12 người chết
21:55 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất: Na Uy dẫn đầu
21:25 18/02/2026
Hậu trường
Công nghệ 18/2: Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Long March 10
21:24 18/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Bí mật trong khoang lái máy bay ném bom B-2 Spirit
21:23 18/02/2026
Quân sự
CLB Công an Hà Nội thua Tampines Rovers, bị loại khỏi Cúp C2 châu Á
21:17 18/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Bắc Ninh: Nhồi gấp đôi hành khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng
21:11 18/02/2026
Bản tin 113
Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất đầu năm 2026: Xe gầm cao thống trị
20:44 18/02/2026
Thị trường
Người dân tấp nập du xuân, check-in loạt điểm nổi tiếng trung tâm Thủ đô
19:40 18/02/2026
Đời sống
Phim Tết 2026 nào đang có doanh thu cao nhất?
19:40 18/02/2026
Phim
Điện thoại có thực sự 'nghỉ ngơi' khi bạn đang ngủ?
19:22 18/02/2026
Thủ thuật
Choáng váng giá của 10 con ngựa đắt nhất thế giới
19:00 18/02/2026
Thị trường
Mẹo giải rượu nhanh bằng những nguyên liệu đơn giản ngày Tết
19:00 18/02/2026
Chuyện bốn phương
Hòa đàm Nga-Ukraine kết thúc chóng vánh, Tổng thống Zelensky nói Nga 'câu giờ'
18:54 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Những bộ phận ô tô cần ưu tiên kiểm tra trước chuyến đi dài
18:53 18/02/2026
Tư vấn
Chi tiết giá vé đi tàu 'Hà Nội 5 Cửa Ô' hành trình Thăng Long - Kinh Bắc
18:40 18/02/2026
Du Lịch
22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết
18:36 18/02/2026
Tin nóng
Đi chúc Tết rồi gặp nạn, 3 người trong nhà tử vong
18:36 18/02/2026
Tin nóng
Cách tính lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2026
18:36 18/02/2026
Tin nóng
Bị cáo buộc phân biệt chủng tộc ngôi sao Real Madrid, Benfica lên tiếng
17:14 18/02/2026
Hậu trường
Gặp nạn ở Olympic, huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn nguy cơ bị cắt cụt chân
16:52 18/02/2026
Hậu trường
Có nên dùng men tiêu hóa để 'giải cứu' dạ dày sau những bữa cỗ Tết?
16:30 18/02/2026
Tư vấn
Nam ca sĩ Việt kiếm tiền hàng năm nhờ một bản hit 'quốc dân' giờ ra sao?
16:05 18/02/2026
Ca Nhạc
Bà Sanae Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản
15:53 18/02/2026
Thời sự quốc tế
BTV Hoàng Anh ra mắt sáng tác mới dành cho thiếu nhi
15:49 18/02/2026
Ca Nhạc
7 xu hướng trang điểm K-Beauty đẹp nhất nên thử trong năm 2026
15:30 18/02/2026
Giới trẻ
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 18/2/2026 - XSKH 18/2
15:15 18/02/2026
Xổ số miền Trung