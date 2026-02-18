Đóng

'Cá mập' mới nổi gom 148 tấn vàng, vượt cả Hàn Quốc và Australia

(VTC News) -

Một “cá mập” mới nổi bất ngờ gom tới 148 tấn vàng, vượt dự trữ của Hàn Quốc và Australia.

Quốc Tú
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới