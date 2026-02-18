Công nghệ 18/2: Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Long March 10

(VTC News) -

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Long March 10

Trung Quốc vừa thực hiện bước tiến quan trọng trong công nghệ không gian khi thu hồi thành công tầng đẩy đầu tiên của tên lửa Long March 10 từ Biển Đông. Đây là lần đầu tiên quốc gia này tiến hành thu hồi tên lửa tại khu vực biển, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển phương tiện phóng tái sử dụng.

Tầng đẩy tên lửa Long March 10 được cần cẩu đưa lên tàu sau khi hạ cánh xuống Biển Đông. (Nguồn: CCTV)

Trong thử nghiệm, Long March 10 mang theo tàu vũ trụ Mengzhou và thực hiện thành công bài kiểm tra hủy phóng giữa chuyến bay. Sau đó, tầng đẩy tiếp tục bay ra ngoài khí quyển, tái kích hoạt động cơ và hạ cánh có kiểm soát xuống vùng thu hồi định sẵn. Tên lửa được đưa lên tàu bằng hệ thống cần cẩu để phục vụ nghiên cứu và cải tiến.

Long March 10 được thiết kế để đưa tới 168 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp hoặc 67 tấn lên quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng. Thành công này mở ra khả năng phục vụ các sứ mệnh có người lái và vận chuyển hàng hóa lên Mặt Trăng, góp phần vào kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài cho phi hành gia Trung Quốc.

Kawasaki ra mắt tua-bin khí thương mại đầu tiên dùng 30% hydro

Kawasaki Heavy Industries vừa công bố tua-bin khí thương mại đầu tiên có khả năng vận hành với hỗn hợp chứa 30% hydro. Công nghệ này giúp giảm đáng kể lượng khí thải, đồng thời vẫn tận dụng được hạ tầng hiện có như đường ống và bồn chứa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp nhiên liệu hydro.

Kho chứa hydro của Kawasaki - hạ tầng quan trọng hỗ trợ vận hành tua-bin khí thế hệ mới (Nguồn: Kawasaki)

Trong những năm gần đây, Kawasaki đã đầu tư mạnh vào sản xuất, phân phối và thử nghiệm hydro. Họ đã hoàn thành các thử nghiệm động cơ hydro cho tàu biển, khởi công trung tâm nhập khẩu hydro lỏng tại Nhật Bản và phát triển tàu chở hydro chuyên dụng. Những dự án này nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Điểm nổi bật của tua-bin mới là khả năng thay thế trực tiếp các thiết kế cũ mà không cần thay đổi hạ tầng. Ngoài ra, việc sử dụng hydro giúp giảm chi phí bảo trì nhờ đặc tính cháy sạch hơn. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn nằm ở chuỗi cung ứng hydro, vốn cần được mở rộng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Amazon Leo mở rộng công nghệ anten vệ tinh

Amazon Leo, dịch vụ internet vệ tinh thuộc Amazon, vừa công bố kế hoạch cấp phép công nghệ modem anten cho bên thứ ba nhằm phục vụ nhu cầu của chính phủ và doanh nghiệp. Theo hồ sơ gửi lên FCC, mô-đun ALMM (Amazon Leo Modem Module) sẽ cho phép khách hàng tích hợp kết nối vệ tinh tốc độ cao vào hệ thống hiện có mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị của Amazon.

Mô-đun anten vệ tinh Amazon Leo. (Nguồn: Amazon)

Động thái này giúp Amazon Leo thúc đẩy tốc độ phổ biến dịch vụ, đồng thời mở ra nguồn doanh thu mới trong khi mạng lưới vệ tinh vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Hiện tại, Amazon đã có hơn 100 vệ tinh hoạt động, thấp hơn nhiều so với hơn 9.000 vệ tinh của Starlink, nhưng được FCC phê duyệt để phóng tối đa 7.000 vệ tinh trong tương lai.

Việc tách modem khỏi anten cho phép các cơ quan chính phủ và nhà sản xuất phát triển thiết bị phù hợp với nhu cầu riêng, từ độ bền môi trường đến kích thước và hiệu suất. Đây cũng là bước đi chiến lược để Amazon Leo cạnh tranh trong lĩnh vực internet vệ tinh, nơi tính linh hoạt và khả năng tùy biến đóng vai trò quan trọng.