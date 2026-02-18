Gặp nạn ở Olympic, huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn nguy cơ bị cắt cụt chân

(VTC News) -

Chấn thương của Lindsey Vonn tại Thế vận hội Mùa đông 2026 được xác định là nghiêm trọng hơn nhiều so với một ca gãy chân thông thường. Theo tiết lộ từ các chuyên gia, tình trạng của cô tồi tệ đến mức có khả năng phải cắt bỏ chân.

Nữ vận động viên vừa chia sẻ về hành trình đầy gian nan khi di chuyển từ Italia trở về Mỹ, đồng thời cũng xác nhận tình trạng thực tế của vết thương đáng sợ hơn những dự đoán ban đầu.

Nữ vận động viên gặp tai nạn kinh hoàng khi thi đấu tại Olympic Mùa đông 2026.

Lindsey Vonn bị ngã và chấn thương nặng vào ngày 8/2. Cú ngã xảy ra sau khi Vonn xuất phát khoảng 10 giây. Sau tai nạn, cô đã được trực thăng cứu hộ đưa thẳng đến bệnh viện để tiến hành các ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Cú ngã thảm khốc ở nội dung trượt dốc nữ khiến Lindsey Vonn chấn thương gãy xương chày phức tạp. Tượng đài làng trượt tuyết thế giới phải trải qua nhiều ca phẫu thuật liên tiếp. Cô cay đắng mô tả đôi chân của mình hiện tại như vỡ thành từng mảnh.

Mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương đòi hỏi một loạt quy trình y tế phức tạp. Thậm chí, một chuyên gia về đầu gối đã đưa ra cảnh báo rằng với những tổn thương tương tự trong quá khứ, một số bệnh nhân đã buộc phải đoạn chi.

Ca phẫu thuật thứ tư diễn ra suôn sẻ vào thứ Bảy tuần trước. Nhà vô địch Olympic được xuất viện vào Chủ nhật và bắt đầu hành trình hồi hương ngay ngày hôm sau.

Tuy nhiên, việc đưa cô rời khỏi giường bệnh, di chuyển đến sân bay, lên máy bay và chuyển thẳng tới một bệnh viện tại quê nhà là thử thách cực kỳ khó khăn do tình trạng sức khỏe quá yếu.

Huyền thoại trượt tuyết đang dần hồi phục tích cực.

Trên mạng xã hội Instagram, Vonn đã đăng tải loạt video ghi lại hành trình dài đằng đẵng của mình với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên y tế đông đảo để có thể rời khỏi Italia. Cô viết: "Đôi chân vỡ nát... nhưng cuối cùng tôi đã được về nhà! Tôi vô cùng biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã giúp đỡ mình. Hiện tại, tôi chỉ mong chờ đến ca phẫu thuật tiếp theo để tháo bỏ khung cố định ngoài (X-fix) và có thể cử động đôi chút".

Huyền thoại người Mỹ cũng chia sẻ thêm rằng cô vẫn đang phải đấu tranh tâm lý để chấp nhận thực tại nghiệt ngã này. Cô cho biết chấn thương lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với một ca gãy chân đơn thuần và cần thời gian phục hồi theo lộ trình.

Vonn hứa sẽ chia sẻ chi tiết hơn với người hâm mộ trong những ngày tới, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn trước sự yêu thương và ủng hộ từ công chúng.

Trước đó, vào sáng thứ Ba, Vonn tiết lộ cô vẫn chưa thể tự đứng trên đôi chân của mình kể từ sau tai nạn tại Cortina.