Hát Xoan đầu xuân: Chuyện chưa kể từ phường Xoan cổ

(VTC News) -

Giữa không gian linh thiêng của đất Tổ Phú Thọ, Hát Xoan làn điệu gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được người dân gìn giữ qua bao thế hệ.

Nhóm phóng viên
