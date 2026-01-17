Cận cảnh công trường thi công cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ

Theo ghi nhận những ngày giữa tháng 1/2026, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công các hạng mục mố nhô, cầu tạm, đúc dầm, cọc khoan nhồi D2000… Dự kiến hoàn thành mố nhô, cầu tạm trong tháng 1/2026. Theo kế hoạch, dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.