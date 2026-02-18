Cận cảnh 2 vị trí dự kiến xây hầm đường bộ qua sông Hồng

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội về danh mục một số dự án cầu, hầm vượt sông Hồng nằm trong quy hoạch, dự kiến được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026. Trong số này, đề xuất xây dựng hầm đường bộ qua sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 là nội dung đáng chú ý nhất, cả về quy mô, vốn đầu tư lẫn mức độ phức tạp kỹ thuật.