Cận cảnh 2 vị trí dự kiến xây hầm đường bộ qua sông Hồng

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội về danh mục một số dự án cầu, hầm vượt sông Hồng nằm trong quy hoạch, dự kiến được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026. Trong số này, đề xuất xây dựng hầm đường bộ qua sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 là nội dung đáng chú ý nhất, cả về quy mô, vốn đầu tư lẫn mức độ phức tạp kỹ thuật.
Hầm đường bộ vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46.534 tỷ đồng.
Dự án được nghiên cứu theo phương án chia làm hai đoạn tuyến chính ở phía Bắc và phía Nam, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 11 km.
Ở phía Bắc, tuyến hầm được đề xuất bắt đầu từ khu vực đường Park Street thuộc khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng sau đó vượt sông Hồng và kết nối với Quốc lộ 5 tại khu vực xã Vĩnh Thanh.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, trong đó đoạn hầm vượt sông dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế gồm 2 ống hầm song song, mỗi ống có đường kính 15,2 m, bố trí 2 tầng lưu thông. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21.930 tỷ đồng, đây là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn của Hà Nội trong giai đoạn tới.
Đoạn tuyến phía Nam có điểm đầu tại nút giao Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam) và kết thúc tại nút giao Lý Thánh Tông - Giáp Hải (xã Bát Tràng), với tổng vốn đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6 km, trong đó hầm chính vượt sông dài khoảng 3,65 km.
Công trình được thiết kế gồm hai ống hầm song song, mỗi ống có đường kính lên tới 15,2 m, bố trí hai tầng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn và bảo đảm an toàn khai thác lâu dài.
Khi hoàn thành, hầm đường bộ qua sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 sẽ bổ sung thêm một trục kết nối chiến lược bên cạnh các cây cầu hiện nay như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương.
Công trình được kỳ vọng góp phần phân bổ lại lưu lượng giao thông, giảm tình trạng quá tải kéo dài tại các cầu vượt sông hiện hữu.
Theo quy hoạch, Hà Nội có tổng cộng 22 công trình cầu, hầm vượt sông Hồng. Đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng 9 cầu, đang triển khai 7 cầu và dự kiến đầu tư trung hạn 6 cầu khác.