Toàn cảnh tuyến đường hơn 83 tỷ vừa thông xe kỹ thuật, lách giữa 2 tòa chung cư

Ngày 5/2 vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, lách giữa 2 tòa chung cư, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối và giảm áp lực giao thông giữa đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung.
Dự án do UBND phường Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư, được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại Nghị quyết số 09 ngày 29/10/2019. Sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 83,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 435 m, điểm đầu giao với phố Lạc Trung, điểm cuối kết nối trực tiếp với dự án 423 Minh Khai.
Mặt cắt ngang tuyến được thiết kế đồng bộ với nền đường rộng 13,5 m, mặt đường xe chạy rộng 7,5 m và hai hè mỗi bên rộng 3 m, đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông và chỉnh trang đô thị trong khu vực.
Về kết cấu, tuyến đường được đầu tư các lớp móng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mặt đường sử dụng hai lớp thảm bê tông nhựa nóng nhằm tăng khả năng chịu tải và độ bền khai thác.
Hệ thống bó vỉa hai bên được làm mới bằng đá tự nhiên; hè đường lát gạch bê tông vân đá, bảo đảm đồng bộ với vỉa hè hiện trạng trong khu vực dân cư xung quanh.
Bên cạnh đó, dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Hai bên hè trồng mới cây xanh bóng mát, bó bồn cây bằng đá tự nhiên. Đèn LED chiếu sáng được lắp đặt dọc vỉa hè, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông vào ban đêm.
Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của 35 hộ dân và 3 tổ chức. Bên cạnh đó là việc di chuyển hài cốt vô danh, di dời hệ thống điện trung thế, trạm biến áp cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.
Từ tháng 7/2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu đưa công trình về đích trước Tết Nguyên đán 2026.
Sau khi thông xe kỹ thuật, tuyến đường đã hình thành trục kết nối ngang quan trọng giữa phố Lạc Trung và đường Minh Khai, góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của phường Vĩnh Tuy.