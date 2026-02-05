Tuyến quốc lộ 8 làn xe ở cửa ngõ Hà Nội tăng tốc về đích sau 15 năm
(VTC News) -
Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (Hà Nội) dài 3,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút sau nhiều năm chậm tiến độ.
Video: Toàn cảnh Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi mở rộng lên 8 làn xe
Các hạng mục dải phân cách, vỉa hè, hệ thống điện cao áp và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đang được đẩy nhanh hoàn thiện, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khi tuyến đường khai thác đồng bộ.
Mặt đường chính đã được thảm nhựa hoàn thiện, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi trong giờ cao điểm. Tuyến đường mở rộng lên 8 làn xe, mặt cắt ngang gần 40 m, khắc phục tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây.