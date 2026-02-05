Đóng

Tuyến quốc lộ 8 làn xe ở cửa ngõ Hà Nội tăng tốc về đích sau 15 năm

(VTC News) -

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (Hà Nội) dài 3,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút sau nhiều năm chậm tiến độ.

Video: Toàn cảnh Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi mở rộng lên 8 làn xe

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi dài 3,8 km đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng sau 15 năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.   

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án mở rộng Quốc lộ 1A hiện cơ bản hoàn tất thảm nhựa mặt đường; các hạng mục vỉa hè, thoát nước và chiếu sáng đang được đẩy nhanh thi công.   

Theo ông Lương Hữu Đức, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu số 9 Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, hiện đơn vị đang đẩy nhanh thi công vỉa hè, bó vỉa và các điểm đấu nối với đường ngang, ngõ tắt. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong quý I/2026. Tuy nhiên, hơn 200 m vỉa hè khu vực giáp Bệnh viện Nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.   

Các hạng mục dải phân cách, vỉa hè, hệ thống điện cao áp và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đang được đẩy nhanh hoàn thiện, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khi tuyến đường khai thác đồng bộ.   

Một đoạn vỉa hè rộng gần 8 m đã hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo mới, khang trang cho cửa ngõ phía Nam thành phố.   

Hệ thống dây điện dọc tuyến tại một số đoạn đã được hạ ngầm, chấm dứt tình trạng chằng chịt như trước đây.   

Hơn 200 m vỉa hè khu vực giáp Bệnh viện Nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.   

Mặt đường chính đã được thảm nhựa hoàn thiện, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi trong giờ cao điểm. Tuyến đường mở rộng lên 8 làn xe, mặt cắt ngang gần 40 m, khắc phục tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây.   

Ông Nguyễn Văn Hùng (ở xã Thường Tín, Hà Nội) cho biết, trước đây tuyến đường chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn nên thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết. Từ khi được mở rộng và thông tuyến, mặt đường rộng rãi, thông thoáng hơn, diện mạo khang trang và tình trạng ùn tắc giảm rõ rệt.   

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi dài khoảng 3,8 km, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2010. Tuyến đường kéo dài từ khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi đến chùa Yên Phú, qua các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh.   

Công trình là dự án giao thông trọng điểm, kết nối cửa ngõ phía Nam Thủ đô với các tỉnh lân cận, thường xuyên chịu áp lực lớn từ xe liên tỉnh và xe tải nặng. Việc hoàn thiện dự án không chỉ cải thiện mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Nội mà còn góp phần giảm ùn tắc, nhất là trong các dịp lễ, Tết.   

Minh Đức
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới