Hà Nội thông xe hầm chui 778 tỷ đồng, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng Hà Nội, từ sáng 10/2, các phương tiện đi qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng sẽ đi hai chiều dưới hầm chui theo hướng từ đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại. Người đi bộ, xe thô sơ và các phương tiện có chiều cao vượt quá 4,75 m không được phép lưu thông qua hầm, mà di chuyển trên mặt nút theo hệ thống biển báo, sơn kẻ và đèn tín hiệu giao thông.