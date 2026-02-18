Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 18/2/2026 - XSCT 18/2

XSCT 18/2. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 18/2/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 18/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 18/2/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 18/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có 3 đài là Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có 3 đài là Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 18/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.