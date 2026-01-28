Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 28/1/2026 - XSCT 28/1

XSCT 28/1. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 28/1/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 28/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 28/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 28/1/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 28/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 28/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.