Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 7/1/2026 - XSCT 7/1

XSCT 7/1. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 7/1/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 7/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 7/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 7/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.