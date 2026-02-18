Mẹo giải rượu nhanh bằng những nguyên liệu đơn giản ngày Tết

(VTC News) -

Tết là dịp sum họp, chúc tụng và nâng ly. Một chén mừng tuổi, một ly gặp mặt, vài vòng chúc Tết họ hàng, bạn bè, chuyện quá chén rất dễ xảy ra. Sáng hôm sau, nhiều người tỉnh dậy với cảm giác đầu nặng như đá đè, miệng khô, dạ dày cồn cào, người mệt rã rời.

Nhiều nguyên liệu đơn giản có sẵn trong bếp của thể giúp giải rượu. (Ảnh: Decorkitchen)

Mẹo giải rượu nhanh bằng nguyên liệu đơn giản ngày Tết

Thực tế, không có cách nào làm rượu “biến mất” ngay lập tức, bởi gan cần thời gian để chuyển hóa cồn. Tuy vậy, một số nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp ngày Tết có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, hỗ trợ phục hồi nhanh hơn. Dưới đây là các mẹo đơn giản, dễ áp dụng với những nguyên liệu đơn giản.

Uống nhiều nước ấm

Rượu bia có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh. Mất nước là nguyên nhân chính gây đau đầu, khô miệng và mệt mỏi. Vì vậy, ngay khi thức dậy, hãy uống một đến hai cốc nước ấm.

Uống từng ngụm nhỏ, chia thành nhiều lần sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Có thể pha thêm một nhúm muối nhỏ để bổ sung điện giải. Việc bù nước sớm giúp làm loãng nồng độ cồn còn sót lại trong máu và giảm áp lực cho gan.

Nước dừa tươi

Sau một đêm uống rượu, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước và rối loạn điện giải. Đây là nguyên nhân gây đau đầu, mệt lả, tim đập nhanh và khô môi. Nước dừa tươi được xem là loại nước bù điện giải tự nhiên vì chứa nhiều kali, natri và một lượng đường nhẹ dễ hấp thu. Uống một ly nước dừa vào sáng hôm sau giúp cơ thể nhanh chóng cân bằng lại môi trường nội tại.

Tuy nhiên, nên uống từng ngụm nhỏ thay vì uống quá nhanh, bởi hệ tiêu hóa lúc này còn nhạy cảm. Người có huyết áp thấp cũng không nên uống quá nhiều vì nước dừa có thể làm hạ huyết áp nhẹ. Dùng ở mức vừa phải sẽ giúp cơ thể tỉnh táo và giảm cảm giác uể oải rõ rệt.

Nước dừa tươi là đồ uống thích hợp để giải rượu. (Ảnh: Heathline)

Nước sắn dây

Sắn dây từ lâu được xem là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong gia đình Việt. Khi say rượu, nhiều người cảm thấy nóng bừng mặt, khát nước và đau đầu âm ỉ. Một cốc nước sắn dây pha chín bằng nước ấm có thể giúp làm dịu các triệu chứng này.

Điều quan trọng là nên pha chín bằng nước sôi để đảm bảo vệ sinh, nhất là khi cơ thể đang yếu. Có thể thêm một chút đường hoặc vài giọt chanh cho dễ uống, nhưng không nên quá ngọt. Nước sắn dây không làm rượu biến mất, nhưng giúp cơ thể cảm thấy mát hơn và giảm cảm giác nặng đầu.

Chuối chín

Chuối là loại trái cây rất dễ tìm trong mâm ngũ quả ngày Tết. Khi cơ thể mất nước và điện giải do rượu, lượng kali trong máu có thể giảm, gây cảm giác run tay, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi. Chuối giàu kali và carbohydrate tự nhiên, giúp bổ sung năng lượng nhanh mà không gây nặng bụng.

Ăn một đến hai quả chuối chín vào buổi sáng giúp cơ thể ổn định hơn, giảm cảm giác cồn cào và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng, phù hợp khi dạ dày còn yếu sau cơn say.

Chuối là món ăn giải rượu, cung cấp điện giải rất tốt nhưng ít người biết. (Ảnh: Foodbie)

Nước ép cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C, kali và chất chống oxy hóa. Khi uống rượu nhiều, cơ thể dễ mất cân bằng khoáng chất, gây mệt mỏi và choáng váng. Một ly nước ép cà chua tươi, không thêm muối hoặc chỉ thêm rất ít, có thể giúp bổ sung phần nào dưỡng chất bị hao hụt.

Ngoài ra, vị chua nhẹ của cà chua cũng kích thích vị giác, giúp người say cảm thấy dễ ăn uống trở lại. Nếu không có máy ép, có thể xay nhuyễn rồi lọc bớt bã. Uống từ từ để tránh gây cồn cào dạ dày.

Nước gừng tươi

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong ngày Tết. Với đặc tính ấm và khả năng hỗ trợ tiêu hóa, gừng giúp làm dịu dạ dày đang bị kích ứng bởi rượu. Chỉ cần vài lát gừng tươi đun với nước khoảng 10 phút.

Có thể thêm một thìa mật ong để dễ uống. Nước gừng không chỉ giảm buồn nôn mà còn giúp cơ thể ấm lên, hạn chế cảm giác run lạnh sau cơn say.

Nhiều người có thói quen uống nước gừng để giải rượu. (Ảnh: Medical)

Nước mật ong

Mật ong chứa fructose, loại đường có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa cồn. Khi say rượu, đường huyết dễ giảm, gây cảm giác mệt lả. Một cốc nước ấm pha hai đến ba thìa mật ong giúp bổ sung năng lượng nhẹ, làm dịu cổ họng khô và giảm cảm giác choáng váng. Tuy nhiên, người có bệnh lý tiểu đường nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Nước chanh ấm

Chanh giàu vitamin C và có tính thanh mát. Vắt nửa quả chanh vào cốc nước ấm, uống chậm rãi sẽ giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Vitamin C hỗ trợ chức năng gan trong quá trình thải độc. Tuy nhiên, người có tiền sử viêm loét dạ dày nên pha loãng và không uống khi bụng quá đói.

Cháo loãng hoặc súp nóng

Sau một đêm nhiều rượu, dạ dày thường bị kích ứng mạnh. Thay vì ăn đồ dầu mỡ, hãy chọn cháo trắng loãng hoặc súp nhẹ. Thức ăn mềm, ấm giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, cung cấp nước và năng lượng dễ hấp thu. Có thể thêm ít hành lá, gừng thái nhỏ để tăng hương vị mà không gây nặng bụng.

Các mẹo trên chỉ giúp giảm triệu chứng khó chịu, không phải phương pháp giải rượu tức thì. Nếu người say có biểu hiện nôn liên tục, đau đầu dữ dội, khó thở, lơ mơ hoặc mất ý thức, cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Cách tốt nhất để không phải “giải rượu” vẫn là uống có kiểm soát, ăn no trước khi uống và biết dừng đúng lúc.