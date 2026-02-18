Người dân tấp nập du xuân, check-in loạt điểm nổi tiếng trung tâm Thủ đô

(VTC News) -

Mùng 2 Tết, người dân Thủ đô bắt đầu du xuân, tận hưởng trọn vẹn không khí những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.

Đường Thanh Niên nơi tọa lạc đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc, thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ, khi đông đảo người dân đổ về lễ chùa, cầu an.

Tương tự, các tuyến Yên Phụ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật ghi nhận lượng người du xuân tăng cao, giao thông đông đúc trong ngày đầu năm.

Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dòng người đổ về vui chơi, tham quan, tạo không khí nhộn nhịp ngày đầu năm.

Tại khu vực Hồ Gươm, dù năm nay không tổ chức phố đi bộ, lượng người và phương tiện đổ về vẫn rất đông, khiến giao thông nhiều thời điểm trở nên quá tải.

Nhiều tuyến phố quanh Hồ Gươm chật kín du khách tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí của những ngày đầu năm mới.

Chiều Hà Nội se lạnh, nhiệt độ dao động khoảng 19–21°C, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình và nhóm bạn dạo chơi, du xuân đầu năm.

Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy trong ngày đầu xuân Bính Ngọ.

Nhiều thiếu nữ Hà Nội diện áo dài, thướt tha dạo quanh hồ Gươm, lưu lại hình ảnh duyên dáng bên sắc hoa đào.

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến khu vực Hồ Gươm du xuân.

Khu vực vườn hoa trước tượng đài Lý Thái Tổ ngập tràn sắc xuân. Nơi đây đông kín người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, chụp hình trong ngày đầu năm.