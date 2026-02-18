Người dân tấp nập du xuân, check-in loạt điểm nổi tiếng trung tâm Thủ đô

Đường Thanh Niên nơi tọa lạc đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc, thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ, khi đông đảo người dân đổ về lễ chùa, cầu an.
Tương tự, các tuyến Yên Phụ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật ghi nhận lượng người du xuân tăng cao, giao thông đông đúc trong ngày đầu năm.
Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy trong ngày đầu xuân Bính Ngọ.
Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến khu vực Hồ Gươm du xuân.
Dù tiết trời se lạnh, nhiều người dân và du khách vẫn thích thú thưởng thức kem khi dạo chơi quanh khu vực trung tâm.