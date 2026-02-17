Biển người đổ về đền, chùa ở Hà Nội cầu an trong ngày đầu năm mới
(VTC News) -
Sáng 17/2 (mùng 1 Tết), đông đảo người dân đến các đình, chùa cầu an, mong một năm mới bình an, hạnh phúc, gia đình viên mãn.
Từ lâu, tục đi lễ đền, chùa dịp đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt nói chung và người dân Hà Nội nói riêng.
Tại phủ Tây Hồ, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, hàng nghìn người dân và du khách nườm nượp đổ về cầu an trong ngày đầu năm mới.
Do lượng người đổ về phủ Tây Hồ đông, nhiều em nhỏ phải ngồi trên vai bố để tránh bị lạc giữa dòng người
Dù lượng người đến các chùa khá đông, song đa số vẫn giữ thái độ thành kính, đi lại trật tự. Nhiều cơ sở thờ tự bố trí tình nguyện viên túc trực, hướng dẫn người dân thắp hương đúng nơi quy định, hạn chế chen lấn, đảm bảo an ninh trật tự.