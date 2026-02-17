Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm
(VTC News) -
Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.
Ngoài việc tham quan, nhiều người đến Văn Miếu đầu năm để xin chữ, gửi gắm sự quan tâm và ước vọng.
Tại khu vực thờ Khổng Tử và thầy Chu Văn An, dòng người liên tục đổ về làm lễ, đặc biệt là các bạn trẻ.
Để xin chữ, du khách phải xếp hàng mua giấy trước, sau đó tiếp tục chờ đến lượt xin chữ thầy đồ.
Sau khoảng thời gian chờ đợi khá dài, các bạn trẻ hân hoan khi nhận được chữ mình xin và chăm chú ngắm từng nét bút.
Tùy vào mong ước và đối tượng tặng, người xin chữ có sự lựa chọn khác nhau: Trung niên ưa chuộng Tâm, Đức, Nhẫn; giới trẻ tìm đến Danh, Duyên, Hiếu, Trung… Riêng với quà mừng thọ các cụ, chữ Thọ luôn là lựa chọn hàng đầu.