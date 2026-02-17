Người dân nườm nượp đi lễ Đền Đức Thánh Trần ngay thời khắc chuyển giao năm mới

Ngay sau thời khắc giao thừa rạng sáng Mùng 1 Tết (17/2), đông đảo người dân TP.HCM đến Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định) để dâng hương đầu năm.
Trong khuôn viên đền, ban quản lý liên tục hướng dẫn người dân xếp hàng theo thứ tự, giữ gìn trật tự chung. Lực lượng dân quân tự vệ địa phương cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh, giúp hoạt động dâng hương diễn ra an toàn.
Nhiều người cho biết việc đến đền đầu năm đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Đây không chỉ là dịp để cầu chúc những điều tốt đẹp cho gia đình mà còn là cách bày tỏ lòng tưởng nhớ công lao của Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) - vị anh hùng dân tộc được nhân dân tôn kính.
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (ngụ phường Bình Thạnh) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng đến đền sau giao thừa để dâng hương, gửi gắm những mong muốn giản dị cho năm mới. “Đây là dịp để các thành viên sum họp, cùng nhau khởi đầu năm mới trong không khí ấm áp”, chị nói.
Anh Trần Minh Tuấn (ngụ phường Sài Gòn) cho biết, việc đi lễ đầu năm giúp anh cảm nhận rõ hơn giá trị truyền thống và lịch sử dân tộc.
Càng về rạng sáng, lượng người đến đền càng tăng nhưng trật tự vẫn được đảm bảo.
Không gian cổ kính của ngôi đền hơn 90 năm tuổi giữa lòng thành phố trở nên nhộn nhịp trong những ngày đầu xuân, phản ánh nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp Tết đến.