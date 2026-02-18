Tuyển nữ Việt Nam tập trở lại ngày mùng 2 Tết, chốt thời điểm săn vé World Cup

Chiều nay 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), ĐT nữ Việt Nam đã chính thức quay trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, giải đấu tính suất tham dự World Cup nữ 2027.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, khi người người, nhà nhà đang quây quần du xuân, đón Tết, thì các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã miệt mài tập luyện sẵn sàng chuẩn bị vượt qua những thử thách mới trong năm 2026.

Đặc biệt, trong ngày tập trở lại tập luyện đầu tiên của năm Bính Ngọ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã tới thăm toàn đội, tạo nguồn động viên tinh thần quan trọng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng năm mới tới Ban huấn luyện và các cầu thủ, đặc biệt ghi nhận và biểu dương tinh thần tập trung, nghiêm túc cùng sự chủ động của toàn đội khi trở lại guồng quay tập luyện.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam khi tham dự VCK Asian Cup nữ 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đề nghị Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của người hâm mộ.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường di chuyển tới Perth (Australia) vào ngày 27/2 tới. Tại VCK Asian Cup nữ 2026, 6 đội dẫn đầu sẽ giành vé dự World Cup nữ 2027, 2 đội xếp kế tiếp sẽ đoạt vé dự vòng play-off liên lục địa.