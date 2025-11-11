Bảng giá ô tô Volvo mới nhất tháng 11/2025

Volvo là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Thụy Điển, nổi tiếng toàn cầu với triết lý thiết kế tinh tế, an toàn và thân thiện với môi trường. Hãng luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến trải nghiệm lái thoải mái, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng.

Đặc biệt, Volvo XC90 Plug-in Hybrid Ultra 2025 là mẫu SUV hạng sang hội tụ hoàn hảo giữa hiệu suất, công nghệ và phong cách Bắc Âu tinh tế. Thiết kế ngoại thất mang đậm triết lý “Scandinavian Luxury” với đường nét thanh thoát, lưới tản nhiệt đặc trưng và cụm đèn “Thor’s Hammer” đầy cuốn hút.

Volvo XC90 Plug-in Hybrid Ultra 2025 là mẫu SUV hạng sang hội tụ hoàn hảo giữa hiệu suất. (Ảnh: Volvo Đông Sài Gòn)

Bên trong, khoang nội thất XC90 Ultra 2025 là không gian của sự thoải mái và tinh tế, với chất liệu da cao cấp, gỗ tự nhiên và kim loại bóng mịn được bố trí hài hòa. Hệ thống ghế ngồi 7 chỗ thiết kế tiện nghi, tích hợp tính năng sưởi, thông gió và massage giúp hành khách tận hưởng cảm giác thư thái tối đa.

XC90 Plug-in Hybrid Ultra 2025 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L và mô-tơ điện mạnh mẽ. Tổng công suất đạt hơn 450 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc nhanh mượt và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Bảng giá xe ô tô hãng Volvo mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 279 triệu Volvo XC90 Giá từ 4 tỷ 370 triệu Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 750 triệu Volvo EC40 Giá từ 1 tỷ 739 triệu Volvo XC40 Giá từ 1 tỷ 820 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.