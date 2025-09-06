Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 9/2025

Land Rover là thương hiệu xe sang của Anh nổi tiếng toàn cầu với những mẫu SUV mạnh mẽ, bền bỉ và sang trọng. Land Rover đã ghi dấu ấn với những dòng xe chinh phục địa hình khắc nghiệt, đồng thời vẫn mang lại sự thoải mái và đẳng cấp cho người lái.

Điển hình như mẫu xe Land Rover Defender 2025, khi lại tiếp tục khẳng định vị thế của một biểu tượng off-road với thiết kế mạnh mẽ, đậm chất phiêu lưu. Ngoại hình vuông vức, đường nét khỏe khoắn và khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng chinh phục mọi địa hình.

Defender 2025 không chỉ là chiếc SUV việt dã mà còn là biểu tượng của sự sang trọng. (Ảnh: Xe Hay)

Bên trong khoang nội thất, Defender 2025 mang đến không gian sang trọng nhưng vẫn giữ nét thực dụng. Các vật liệu bền bỉ kết hợp cùng công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng Pivi Pro, hỗ trợ kết nối thông minh và hệ thống an toàn toàn diện.

Dưới nắp capo, Land Rover Defender 2025 được trang bị các tùy chọn động cơ mạnh mẽ, từ xăng, diesel cho đến hybrid. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống treo thích ứng, xe mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định. Defender 2025 không chỉ là chiếc SUV việt dã mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và bền bỉ.

Bảng giá xe ô tô hãng Land Rover mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) DEFENDER 110 2.0 X-Dynamic SE PHEV 6 tỷ 449 triệu 110 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 110 3.0 X-Dynamic SE 6 tỷ 409 triệu 130 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 130 3.0 S 6 tỷ 469 triệu 130 3.0 X-Dynamic SE 7 tỷ 179 triệu RANGE ROVER EVOQUE 1.5 S 3 tỷ 049 triệu 2.0 S 3 tỷ 399 triệu 2.0 Dynamic SE 3 tỷ 799 triệu RANGE ROVER VELAR 2.0 Dynamic SE 4 tỷ 079 triệu 2.0 Dynamic HSE 4 tỷ 579 triệu 2.0 Dynamic HSE PHEV 5 tỷ 149 triệu RANGE ROVER SPORT 3.0 Dynamic SE 7 tỷ 719 triệu 3.0 Dynamic HSE 8 tỷ 289 triệu 3.0 Autobiography 8 tỷ 649 triệu RANGE ROVER 3.0 Autobiography LWB 12 tỷ 679 triệu 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ 12 tỷ 739 triệu 4.4 SV LWB 27 tỷ 389 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.