Bảng giá ô tô Peugeot mới nhất tháng 9/2025

Peugeot là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Pháp, nổi bật với thiết kế tinh tế, sang trọng và mang đậm phong cách châu Âu. Các mẫu xe của hãng luôn kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và sự thực dụng trong sử dụng hằng ngày.

Điển hình, Peugeot 308 2025 mang thiết kế hiện đại, tinh tế với ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của hãng xe Pháp. Lưới tản nhiệt 3D cùng cụm đèn LED sắc sảo giúp diện mạo xe trở nên cuốn hút và cá tính. Thân xe cân đối, đường nét dứt khoát gợi nên vẻ sang trọng nhưng vẫn đậm chất thể thao.

308 2025 không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến hiệu suất bền bỉ và tiết kiệm. (Ảnh: Peugeot Thanh Xuân)

Bên trong, Peugeot 308 2025 sở hữu khoang nội thất cao cấp với thiết kế i-Cockpit thế hệ mới. Vô lăng nhỏ gọn, màn hình kỹ thuật số sắc nét cùng hệ thống giải trí hiện đại mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi. Chất liệu cao cấp và không gian rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Về vận hành, Peugeot 308 2025 mang đến lựa chọn động cơ xăng, hybrid và có thể cả phiên bản điện. Hệ thống treo êm ái kết hợp khả năng xử lý linh hoạt giúp xe dễ dàng di chuyển trong đô thị lẫn đường trường. Các công nghệ an toàn tiên tiến hỗ trợ tối đa cho người lái.

Bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Peugeot)

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) PEUGEOT 408 ALLURE Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 408 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 119 triệu PEUGEOT 408 GT Giá từ 1 tỷ 269 triệu PEUGEOT 2008 ACTIVE Giá từ 719 triệu NEW PEUGEOT 2008 PREMIUM Giá từ 829 triệu NEW PEUGEOT 2008 GT Giá từ 899 triệu PEUGEOT 3008 ALLURE Giá từ 929 triệu PEUGEOT 3008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 019 triệu PEUGEOT 3008 GT Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 PREMIUM Giá từ 1 tỷ 109 triệu PEUGEOT 5008 GT Giá từ 1 tỷ 209 triệu PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ Giá từ 1 tỷ 589 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.