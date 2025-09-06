Đóng

Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hiện nay, Mazda đã trở thành một trong những hãng xe toàn cầu được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội.

Điển hình, Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang được thiết kế dành cho những khách hàng yêu thích sự tinh tế và hiện đại. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn đậm chất cao cấp. Các chi tiết ngoại thất được trau chuốt kỹ lưỡng, từ đường nét mềm mại đến cụm đèn LED sắc sảo. 

Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang. (Ảnh: Mazda Hải Dương)

Bên trong, Mazda CX-30 Luxury mang đến không gian nội thất rộng rãi, hiện đại với chất liệu cao cấp. Khoang lái được thiết kế hướng về người điều khiển, tối ưu trải nghiệm lái trực quan và tiện lợi. Xe trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm cỡ lớn, hệ thống âm thanh cao cấp và kết nối thông minh. 

Về vận hành, CX-30 Luxury được trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu kết hợp cùng hệ thống an toàn i-Activsense tiên tiến. Với khả năng vận hành linh hoạt, bám đường tốt và hệ thống treo ổn định, xe phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển, từ đường phố đô thị đến những chuyến đi xa. 

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Mazda)

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT
MAZDA2 Mazda2 1.5L AT  418 triệu 
Mazda2 1.5L Deluxe  459 triệu 
Mazda2 1.5L Luxury  494 triệu 
Mazda2 1.5L Premium  508 triệu 
MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury  537 triệu 
Mazda2 Sport 1.5L Premium  544 triệu 
MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe  599 triệu 
Mazda3 1.5L Luxury  644 triệu 
Mazda3 1.5L Premium  719 triệu 
Mazda3 1.5L Signature  739 triệu 
MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury  659 triệu 
Mazda3 Sport 1.5L Premium  719 triệu 
MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury  769 triệu 
Mazda6 2.0L Premium  809 triệu 
Mazda6 2.0L Premium GTCCC  790 triệu 
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC  874 triệu 
Mazda6 2.5 Signature (2024)  899 triệu 
NEW MAZDA CX-3  Mazda CX-3 1.5L AT  549 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Deluxe  579 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Luxury  619 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Premium  659 triệu 
MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury  699 triệu 
Mazda CX-30 2.0L Premium  749 triệu 
MAZDA CX-5  Mazda CX-5 2.0L Deluxe  749 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Luxury  789 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium  829 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport  849 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive  869 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport  959 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive  979 triệu 
MAZDA CX-8  New Mazda CX-8 2.5 Luxury  949 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Premium  1 tỷ 019 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD  1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
