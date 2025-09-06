Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 9/2025

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hiện nay, Mazda đã trở thành một trong những hãng xe toàn cầu được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội.

Điển hình, Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang được thiết kế dành cho những khách hàng yêu thích sự tinh tế và hiện đại. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn đậm chất cao cấp. Các chi tiết ngoại thất được trau chuốt kỹ lưỡng, từ đường nét mềm mại đến cụm đèn LED sắc sảo.

Mazda CX-30 Luxury là mẫu SUV đô thị hạng sang. (Ảnh: Mazda Hải Dương)

Bên trong, Mazda CX-30 Luxury mang đến không gian nội thất rộng rãi, hiện đại với chất liệu cao cấp. Khoang lái được thiết kế hướng về người điều khiển, tối ưu trải nghiệm lái trực quan và tiện lợi. Xe trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm cỡ lớn, hệ thống âm thanh cao cấp và kết nối thông minh.

Về vận hành, CX-30 Luxury được trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu kết hợp cùng hệ thống an toàn i-Activsense tiên tiến. Với khả năng vận hành linh hoạt, bám đường tốt và hệ thống treo ổn định, xe phù hợp với nhiều điều kiện di chuyển, từ đường phố đô thị đến những chuyến đi xa.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Mazda)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT MAZDA2 Mazda2 1.5L AT 418 triệu Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu Mazda2 1.5L Premium 508 triệu MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu Mazda3 1.5L Premium 719 triệu Mazda3 1.5L Signature 739 triệu MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu Mazda6 2.0L Premium 809 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.