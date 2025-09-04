Đóng

Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu xe ô tô thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng với hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế tinh xảo. Mỗi mẫu xe đều mang dấu ấn đặc trưng với kiểu dáng khí động học và công nghệ tiên tiến. Porsche không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và niềm đam mê tốc độ.

Trong đó, Porsche 911 Targa 4 GTS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và phong cách cổ điển. Thiết kế mui Targa đặc trưng mang đến vẻ ngoài độc đáo, vừa thể thao vừa sang trọng. Những đường nét mềm mại nhưng dứt khoát tạo nên một diện mạo cuốn hút.

Porsche 911 Targa 4 GTS là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ và phong cách cổ điển. (Ảnh: Porsche)

Bên trong khoang lái, Porsche 911 Targa 4 GTS mang đến không gian tinh tế với vật liệu cao cấp. Ghế thể thao ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái khi di chuyển tốc độ cao. Hệ thống giải trí và hỗ trợ lái hiện đại được tích hợp thông minh. Tất cả tạo nên trải nghiệm lái vừa tiện nghi vừa hứng khởi.

Về sức mạnh, xe trang bị động cơ tăng áp 3.0L sản sinh công suất vượt trội. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vài giây, cho cảm giác lái đầy phấn khích. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đảm bảo độ bám đường và sự ổn định tối đa. Porsche 911 Targa 4 GTS xứng đáng là biểu tượng của tốc độ và sự tinh tế.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Porsche)

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Porsche 718 Cayman  718 Cayman  3 tỷ 950 triệu 
718 Cayman S  4 tỷ 870 triệu 
Porsche 718 Boxster  718 Boxster  4 tỷ 060 triệu 
718 Boxster S  4 tỷ 980 triệu 
Porsche 718 Style Edition  718 Cayman Style Edition 4 tỷ 360 triệu
718 Boxster Style Edition 4 tỷ 480 triệu
Porsche 911 Carrera Coupé  911 Carrera 8 tỷ 870 triệu
911 Carrera T 9 tỷ 770 triệu
911 Carrera S 10 tỷ 300 triệu
911 Carrera GTS 13 tỷ 200 triệu
911 Carrera 4 GTS 13 tỷ 590 triệu
Porsche 911 Carrera Cabriolet  911 Carrera S Cabriolet  11 tỷ 140 triệu 
911 Carrera Cabriolet  9 tỷ 640 triệu 
911 Carrera T Cabriolet  10 tỷ 590 triệu 
911 Carrera GTS Cabriolet  14 tỷ 170 triệu 
911 Carrera 4 GTS Cabriolet  14 tỷ 540 triệu 
Porsche 911 Targa 4 GTS  911 Targa 4 GTS  14 tỷ 540 triệu 
Porsche Taycan  Taycan  4 tỷ 620 triệu 
Taycan 4  4 tỷ 800 triệu 
Taycan 4S  5 tỷ 500 triệu 
Taycan GTS  6 tỷ 430 triệu 
Taycan Turbo  7 tỷ 460 triệu 
Taycan Turbo S  8 tỷ 690 triệu 
Taycan Turbo GT  9 tỷ 510 triệu 
Porsche Cross Turismo  Taycan 4 Cross Turismo  5 tỷ 060 triệu 
Taycan 4S Cross Turismo  5 tỷ 710 triệu 
Taycan Turbo Cross Turismo  7 tỷ 510 triệu 
Porsche Panamera  Panamera  6 tỷ 420 triệu 
Panamera GTS  11 tỷ 440 triệu 
Porsche Macan  Macan  3 tỷ 350 triệu 
Macan T  3 tỷ 570 triệu 
Macan S  4 tỷ 400 triệu 
Macan GTS  5 tỷ 340 triệu 
Porsche Macan điện  Macan thuần điện  3 tỷ 480 triệu 
Macan 4 thuần điện  3 tỷ 630 triệu 
Macan 4S thuần điện  4 tỷ 230 triệu 
Macan Turbo thuần điện  5 tỷ 860 triệu 
Porsche Cayenne  Cayenne 5 tỷ 560 triệu 
Cayenne S  7 tỷ 700 triệu 
Cayenne S E-Hybrid 6 tỷ 330 triệu
Cayenne GTS  9 tỷ 180 triệu 
Cayenne Coupé  5 tỷ 810 triệu 
Cayenne S Coupé  8 tỷ 070 triệu 
Cayenne GTS Coupé  9 tỷ 420 triệu 
Cayenne Turbo GT  14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
