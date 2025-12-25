Đóng

Bán tô phở 35.000đ, không xuất hóa đơn: Từ năm 2026 có thể bị quy là trốn thuế?

(VTC News) -

Việc bán tô phở 35.000 đồng mà không xuất hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, từ năm 2026 hành vi này có nguy cơ bị quy là trốn thuế.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới