Daesang Đức Việt vận hành 2 nhà máy hiện đại, sản xuất thực phẩm chất lượng

(VTC News) -

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, tiện lợi và có nguồn gốc rõ ràng, việc các doanh nghiệp thực phẩm đầu tư bài bản vào nhà máy, quy trình và tiêu chuẩn chất lượng đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Daesang Đức Việt, thương hiệu 25 năm trong ngành thực phẩm chế biến, hiện đang sở hữu 2 nhà máy sản xuất hiện đại tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Hai nhà máy – chuyên biệt hóa dây chuyền sản xuất

Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp hiện gồm hai nhà máy quy mô lớn, sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau nhưng đều cùng tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm:

Nhà máy số 1 chủ yếu sản xuất xúc xích tươi – dòng sản phẩm chủ lực đã làm nên tên tuổi của thương hiệu Đức Việt trong suốt 25 năm qua. Tại đây, các công đoạn từ xay thịt, trộn gia vị, nhồi ruột đến hấp, rồi cả công nghệ xông khói từ gỗ sồi đều được thực hiện khép kín, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ thuật và hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn.

Nhà máy Daesang Đức Việt tiếp đoàn chuyên gia Đức sang đào tạo.

Nhà máy số 2 tập trung sản xuất các sản phẩm tiện lợi như xúc xích tiệt trùng, đồ viên, bánh bao, chả giò. Đây là nhóm sản phẩm đang có nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao nhờ tính tiện dụng, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Daesang Đức Việt thực hiện chuyên môn hóa quy trình, tối ưu hóa năng suất và đảm bảo từng dòng sản phẩm có điều kiện sản xuất lý tưởng nhất. Nhà máy đạt các chứng nhận quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000 – những tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi tại nhiều thị trường khó tính.

Nhà máy số 2 tập trung sản xuất các sản phẩm tiện lợi, được khánh thành năm 2024.

Tự động hóa – khép kín

Tại các nhà máy của Daesang Đức Việt, quy trình sản xuất liên tục được cải tiến tự động hóa, giúp kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo. Mỗi mẻ sản phẩm đều phải trải qua các bước kiểm nghiệm định về trọng lượng, chất lượng cảm quan, vi sinh... trước khi được đưa ra thị trường. Mỗi nhà máy của Đức Việt không chỉ là nơi sản xuất mà còn là nơi gìn giữ uy tín của doanh nghiệp trước người tiêu dùng.

Không ngừng cải tiến để thích nghi với thị trường

Song song với việc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, Daesang Đức Việt không ngừng cải tiến công thức, mở rộng danh mục sản phẩm nhằm phục vụ khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng. Các dòng xúc xích tiệt trùng, bánh bao, đồ viên, chả giò được phát triển theo hướng tiện lợi hóa, có thể ăn liền hoặc dùng ngay sau khi nướng/hấp, phù hợp với học sinh, sinh viên, người làm văn phòng và cả các bếp ăn công nghiệp.

Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh phân phối vào các khách sạn, nhà hàng, hệ thống suất ăn công nghiệp và trường học – những đơn vị có yêu cầu rất cao về chất lượng và kiểm soát an toàn.

Tự hào mang thương hiệu vươn ra khu vực

Trực thuộc tập đoàn Daesang Hàn Quốc, với hai nhà máy sản xuất quy mô lớn, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà còn từng bước hướng tới xuất khẩu. Hiện sản phẩm kimchi Jongga - thương hiệu kimchi thị phần số 1 Hàn Quốc được sản xuất tại nhà máy Daesang Đức Việt đang được xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.