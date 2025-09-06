Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 9/2025

Subaru là một thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu nhờ vào khả năng vận hành mạnh mẽ và độ bền bỉ. Điểm đặc trưng làm nên tên tuổi của Subaru chính là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD), mang lại sự ổn định và an toàn tối đa trên nhiều loại địa hình.

Trong đó, Subaru Outback 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là chiếc crossover lai wagon độc đáo, kết hợp sự mạnh mẽ với tính tiện dụng hàng ngày. Thiết kế ngoại thất hiện đại, đường nét khỏe khoắn cùng khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng chinh phục nhiều địa hình.

Subaru Outback 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là chiếc crossover lai wagon độc đáo. (Ảnh: Carmudi.vn)

Khoang nội thất Outback 2025 rộng rãi, tinh tế với các vật liệu cao cấp và trang bị công nghệ tiên tiến. Màn hình cảm ứng lớn, hệ thống giải trí hiện đại cùng các tính năng hỗ trợ người lái mang đến trải nghiệm thoải mái trên mọi hành trình. Hơn nữa, hệ thống ghế ngồi và khoang chứa đồ được bố trí thông minh, phù hợp cả cho gia đình lẫn những chuyến phiêu lưu xa.

Về vận hành, Subaru Outback 2025 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) trứ danh. Khả năng vận hành ổn định, bám đường tốt kết hợp cùng các công nghệ an toàn EyeSight giúp người lái yên tâm trong mọi điều kiện.

Bảng giá xe ô tô hãng Subaru mới nhất tháng 9/2025

Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1 tỷ 268 triệu Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1 tỷ 098 triệu WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 799 triệu Forester 2.0i-L (VIN 2024) 969 triệu Forester 2.0i-L EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 099 triệu Forester 2.0i-S EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 199 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2023) 2 tỷ 099 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 769 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 609 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.