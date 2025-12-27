XSMT 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 27/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 27/12. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 27/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 27/12 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được công bố từ 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tổ chức quay số xổ số miền Trung.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Khi đi nhận thưởng, vé số cần còn nguyên trạng ban đầu: đầy đủ hình dáng, kích thước, dãy số rõ ràng, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày quay số.

- Trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng các chi tiết xác định trúng thưởng vẫn rõ ràng, công ty XSKT sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể để quyết định chấp nhận chi trả hoặc từ chối trả thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi may mắn trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận giải.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường ưu tiên đổi thưởng tại các đại lý được công ty xổ số ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ đổi vé, thường ở mức khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng khu vực và đại lý.

- Trong trường hợp đến lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng giải sẽ nhận đầy đủ số tiền thưởng sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định, đồng thời không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.