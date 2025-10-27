SUV hybrid từng lập kỷ lục Guiness về quãng đường di chuyển có mặt tại Việt Nam

(VTC News) -

Công nghệ hybrid tối ưu quãng đường di chuyển

Xe có giá bán lẻ 1,389 tỷ đồng cho bản Halo và 1,299 tỷ đồng cho bản Pro (đã bao gồm VAT). Bản cao cấp hơn có thêm một số nâng cấp như: Đèn LED matrix, tay nắm cửa ẩn, khung cửa không viền, ghế bọc da NAPPA, ghế có sưởi và massage,... Hệ thống an toàn trên 2 bản là tương đương.

Mẫu xe này từng xác lập kỷ lục Guinness 1.813 km chỉ với một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu.

Xe trang bị hệ truyền động EM-P Super Hybrid gồm động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp 3DHT Evo cho công suất tối đa kết hợp 345 mã lực, mô-men xoắn tối đa kết hợp 580 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,75 giây.

Lynk & Co 08 EM-P ra mắt tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Mẫu D-SUV sử dụng pin phẳng NCM có mật độ năng lượng cao, an toàn vượt trội với dung lượng 39,6 kWh. Kết hợp với bình nhiên liệu 60 lít, mẫu xe được ví như một “pháo đài năng lượng 200 kWh” cho khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định.

Hệ thống truyền động đa chế độ của EM-P hỗ trợ chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ lái thuần điện (hoàn toàn nhờ pin), hybrid nối tiếp và song song, sức mạnh (động cơ điện và xăng đều vận hành). Sự chuyển đổi giữa các chế độ dựa theo thao tác ga, tốc độ xe và mức pin.

Người lái không cần can thiệp thủ công. Ví dụ, xe đạt tốc độ trên 88 km/h, chế độ hybrid song song được kích hoạt, giúp vận hành tiết kiệm nhiên liệu như khi trên đường cao tốc.

Khả năng sạc nhanh DC 85 kW cho phép nạp 30-80% pin chỉ trong 28 phút, trong khi tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn điện di động, đủ cấp nguồn cho thiết bị gia dụng trong các chuyến dã ngoại.

Thiết kế tương lai, công nghệ tiên tiến

Với chiều dài tổng thể 4.820 mm, chiều rộng 1.915 mm, chiều cao 1.685 mm và trục cơ sở 2.848 mm, khoảng sáng gầm xe 186 mm, Lynk & Co 08 EM-P mang lại không gian rộng rãi.

Xe được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế toàn cầu “The Next Day”. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phần đầu xe đóng kín mang phong cách “EV-inspired” không còn lưới tản nhiệt truyền thống, tạo cảm giác liền mạch và tinh gọn, nhấn mạnh bản sắc của một mẫu SUV lai điện cao cấp. Cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,1 m².

Cụm đèn hậu Crystal liền khối cùng các chi tiết như tay nắm cửa ẩn, gương tràn viền, cửa không viền góp phần tạo nên tổng thể thiết kế tối giản và thời thượng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khoang lái của Lynk & Co 08 EM-P được chế tác từ vật liệu Low-VOC (hàm lượng phát thải hữu cơ bay hơi thấp) và sơn, keo dán gốc nước, đảm bảo không khí trong lành, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Tay lái, tay nắm và các bề mặt thường tiếp xúc được xử lý phủ kháng khuẩn, giúp hạn chế vi khuẩn khi sử dụng. Hệ thống lọc khí CN95 kết hợp ion âm duy trì chất lượng không khí sạch sẽ, tự động làm sạch khoang nội thất khi xe khởi động.

Khoang lái được trang bị màn hình trung tâm UHD 15,4-inch với độ phân giải 2.5K sắc nét cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch, cho giao diện trực quan và hiện đại. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trợ lý ảo thông minh “Hey Frank” hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tự nhiên, nâng tầm tương tác giữa người và xe.

Xe trang bị hệ thống âm thanh "khủng" Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, giúp tái hiện không gian âm nhạc sống động. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Lynk & Co 08 EM-P được trang bị tới 5 radar mm-wave, 10 camera và 12 cảm biến siêu âm, với công suất xử lý 116 TOPS - mang lại khả năng nhận diện và phản ứng nhanh chóng trong mọi tình huống giao thông. Mẫu xe còn tích hợp hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với 25 tính năng thông minh.

Chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế của Lynk & Co 08 EM-P cũng được kiểm chứng khi mẫu xe này xuất sắc đạt xếp hạng 5 sao từ tổ chức Euro NCAP. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Pin của xe được bảo vệ 6 lớp, đạt chuẩn chống nước IP68 và vượt qua hơn 175 bài kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn khi va chạm, chống cháy, chống rò điện và bức xạ điện từ.

Chị Minh Huế (Hà Nội) cho biết đang sở hữu một mẫu xe xăng và xe điện. Với mẫu xe hybrid lần này, chị muốn có thêm trải nghiệm lái mới. "Tôi chọn Lynk & Co 08 vì nó không chỉ đẹp, mà còn cho tôi cảm giác an toàn - thứ cảm giác mà mọi hành trình đều cần có", chị Huế chia sẻ.

Chị Minh Huế (thứ 3 từ phải sang) cùng một số người đặt mua sớm mẫu 08. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Anh Phúc Thành, nhà sáng tạo nội dung về xe, nhận định Lynk & Co 08 là một mẫu xe "đắt khách" tại Trung Quốc và sẽ có nhóm đối tượng khách hàng tại Việt Nam "dám thử".

Tuy nhiên, xét về số lượng ghế ngồi, xe chỉ có 5 chỗ trong khi các mẫu khác trong phân khúc là 7 chỗ. Đổi lại, xe có một không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn cùng nhiều công nghệ hiện đại và thiết kế ấn tượng.

Tân binh 08 của Lynk & Co sẽ tham gia phân khúc D-SUV với nhiều cái tên "sừng sỏ" như Santa Fe, Everest, CX-8...